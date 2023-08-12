Fred’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Fenerbahçe'nin transfer etmeye hazırlandığı Brezilyalı yıldız Fred, taraftara mesaj gönderdi.
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getireceği Fred, taraftarlara mesaj gönderdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailesiyle birlikte uçaktan taraftara seslenen Fred, “Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Geliyorum, yakında görüşürüz.” ifadelerini kullandı.
Fred'den taraftarımıza mesaj var pic.twitter.com/ustq5ighbo
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023
Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred’in transferi konusunda kulübü Manchester United’la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a geleceğini belirtmişti. (AA)