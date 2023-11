Fred’den Manchester United’a ziyaret

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul’a gelen Manchester United takımını, Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred ziyaret etti.

Manchester United’ın konakladığı otele giden Fred, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Fred, “Sizi görmek çok güzeldi dostlarım” ifadesini kullandı.

Manchester United da Fred’in ziyaretini “Tanıdık bir yüz önceki gece bizi kaldığımız otelde ziyaret etti. Seni görmek harikaydı Fred” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Great to see you my friends https://t.co/4nBo4IE42c

— Fred Rodrigues (@Fred08oficial) November 29, 2023