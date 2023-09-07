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Fredrik Midtsjö Pendikspor’a transfer oldu! Galatasaray’a bonservis geliri…

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncu Fredrik Midtsjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Süper Lig'in yeni ekibi bu transferle kadrosunu güçlendirirken, Midtsjö için ciddi bir miktarda bonservis bedeli ödendi.

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Fredrik Midtsjö Pendikspor’a transfer oldu! Galatasaray’a bonservis geliri…

Galatasaray, Norveç asıllı oyuncusu Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor’a transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi bildirisinde, “Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö ile ilgili transfer süreci Pendikspor Futbol AŞ ile sonlandırılmıştır. Anlaşma gereği Pendikspor Futbol AŞ, kulübümüze toplam 3.000.000 avro transfer ücreti olarak ödeme yapacaktır.” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

Anadolu’nun yükselen ekibi Pendikspor da, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun kadrosuna katıldığını sosyal medya üzerinden taraftarlarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi müsabakada ter döken Midtsjö, bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta forma şansı bulabilmişti. (AA)

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