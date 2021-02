Fuat Çapa sonunda çapasını birincilik kürsüsüne astı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa inatla oynatmak istediği hücum futbolunun meyvelerini toplamaya başladı. Paşanın göze hoş gelen futbolu talihsiz gollerle takımı gölgelerken bile Fuat Çapa sisteminden vazgeçmeyerek zirveye çıktı.

Sokol Cikalleshi ise Konyaspor'u ipten aldığı gibi box-2-box stili futbol nasıl oynanırı gerçek bir şovla süsledi.

26. HAFTA SÜPER LİG’İN ‘EN’LERİ

Haftanın Teknik Direktörü: Fuat Çapa / Kasımpaşa: Comparisonator platformu karşılaştırma verilerine göre Çapa'nın Paşası hem ceza sahasında en çok topla buluşan takım oldu, hem de ofansif verilerin tamamında birinci oldu.

Defanstaki top kayıplarını da ligin bu hafta en az top kaybeden ikinci takımı olarak kontrol altına aldı. Başarılı anahtar paslar ve ortalarda da ilk üçte haftayı tamamladı.

Haftanın Futbolcusu: Chikalleshi / Konyaspor: Chikalleshi top kazanma verilerinin tamamında birinci olurken attığı 2 golle ofansif oyunda da her zaman bulunduğunu futbolun hafıza defterine kazıdı.

İsabetli şutlarda ve ceza sahasında topla buluşma parametrelerinde zirveyi de kimseye bırakmadı.

Kazandığı hava topu birebirlerinde de ikinci olarak pastaya kremayı ekledi.

COMPARİSONATOR PLATFORMUNA GÖRE EN İYİ 11'ler NASIL SEÇİLİYOR

Oyuncuların yaptıkları her harekette platform algoritması bir matematiksel ağırlık tanımlar. Makine öğrenimi ile ağırlıklar futbolcunun yaptığı her pozisyonun (+) ve (-) yüklerini hesaplamaya alır. Bu hesabın sonunda her oyuncunun maç sonu toplamı oluşur ve oyuncunun Algoritmik performansı ortaya çıkar. Bu şekilde haftanın oyuncuları seçilmiş olur. Oyun içindeki tüm oyuncuların algoritmik ağırlık toplamları da Teknik Direktör performans akümülasyonuna dönüşür ve bu sayede de haftanın ve sezonun teknik direktörleri seçimi meydana gelir.