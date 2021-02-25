Fuat Çapa sonunda çapasını birincilik kürsüsüne astı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa inatla oynatmak istediği hücum futbolunun meyvelerini toplamaya başladı. Paşanın göze hoş gelen futbolu talihsiz gollerle takımı gölgelerken bile Fuat Çapa sisteminden vazgeçmeyerek zirveye çıktı.
Sokol Cikalleshi ise Konyaspor'u ipten aldığı gibi box-2-box stili futbol nasıl oynanırı gerçek bir şovla süsledi.
Haftanın Teknik Direktörü: Fuat Çapa / Kasımpaşa: Comparisonator platformu karşılaştırma verilerine göre Çapa'nın Paşası hem ceza sahasında en çok topla buluşan takım oldu, hem de ofansif verilerin tamamında birinci oldu.
Defanstaki top kayıplarını da ligin bu hafta en az top kaybeden ikinci takımı olarak kontrol altına aldı. Başarılı anahtar paslar ve ortalarda da ilk üçte haftayı tamamladı.
Haftanın Futbolcusu: Chikalleshi / Konyaspor: Chikalleshi top kazanma verilerinin tamamında birinci olurken attığı 2 golle ofansif oyunda da her zaman bulunduğunu futbolun hafıza defterine kazıdı.
İsabetli şutlarda ve ceza sahasında topla buluşma parametrelerinde zirveyi de kimseye bırakmadı.
Kazandığı hava topu birebirlerinde de ikinci olarak pastaya kremayı ekledi.