Fuat Çapa’dan hakem isyanı: Fırat Aydınus’un büyük ihtimalle…

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Fuat Çapa, karşılaşmanın VAR hakemi Fırat Aydınus’a tepki göstererek “Fırat Aydınus’un büyük ihtimalle Kasımpaşa’ya karşı bir sıkıntısı var” ifadesini kullandı.

Galatasaray ceza sahası içinde Varga’ya yapılan hareketin penaltı olduğunu savunan Fuat Çapa, şunları söyledi:

“Varga’ya yapılan bir müdahele var. Bizdeki pozisyonda ne VAR’dan bir şey geliyor ne hakem yorum yapıyor. Rakibimizde hemen veriliyor. Bizim adımıza çok üzücü… Fırat Aydınus’un büyük ihtimalle Kasımpaşa’ya karşı bir sıkıntısı var. Başakşehir maçımız da vardı böyle… Biz istediğimiz kadar teknik adamlar olarak hakemlerle ilgili düşüncelerimiz söyleyelim, bir şey değişmiyor. Camiaların baskısı gerekiyor. Bizim gibi takımlarda biz bir şey söyleyince önemli olmuyor. Rakip takıma olsa aynı pozisyon, yer yerinden oynardı. Sadece 4-5 takım, sürpriz olup 6 takım olur ama diğer takımlar için bir şey olmuyor. Biz de emek veriyoruz, mücadele ediyoruz. Bu kararlar bizim geleceğimizi belirliyor.”

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Karşılaşmada hava şartlarının da belirleyici rol oynadığını belirten Çapa “Hava şartları ve zemin çok şeyi belirledi. Oyun planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Duran toptan gol yedik. Sonraki süreçte bu sahada nasıl oynanması gerekiyorsa ona göre oynamaya çalıştık. Beraberliği yakaladıktan sonra umutlandık. İyi oynadık, çok pozisyon vermedik. Oyunun meyvesini aldık ama skora yansıtamadık” dedi.