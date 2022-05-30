Fuat Çimen’den boş oy tepkisi! ‘Biraz daha uçuruma sürüklensin’

Beşiktaş'ta gerçekleşen kongrede Ahmet Nur Çebi ile girdiği seçim yarışını kaybeden Fuat Çimen sosyal medya hesabından 'boş oy' atılmasını eleştirdi.

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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Siyah beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi ile başkanlık yarışına giren Fuat Çimen, oyların büyük çoğunluğunu alamadı ve seçimi kaybetti.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleşen kongrede 4423 oy kullanıldı. Ahmet Nur Çebi 2777 oy alarak rakibi Fuat Çimen'i (1190) geride bırakıp 2. kez başkan seçildi. 20 sandık sonucunda 397 boş oy kullanılırken, 59 oy ise geçersiz sayıldı.

‘KURTULMAK İSTEMİYORUZ AMA…’

Kongrenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fuat Çimen kullanılan boş oylara dikkat çekerek tepki gösterdi. Çimen yaptığı paylaşımlarda;

”Boş oy atmak çok katılmasam da elbette demokratik bir seçenek. Boş oy atanların bir bölümü ‘Hür irade ile boş oy verenler için’ Mevcut Başkana hiç güvenmediği, bizden emin olmadığı için boş oy attılar. Haklılar! Diğer bölümü aslında biz 22 yıldır Beşiktaş’ı batıran sistemden memnunuz, kurtulmak da istemiyoruz ama sistemin başkan olup yeniden aday olandan memnun değiliz, Beşiktaş biraz daha uçuruma sürüklensin ve kaos devam etsin diye boş oy attı. Bu Beşiktaş’a büyük haksızlık!” ifadelerini kullandı.

Boş oy atmak çok katılmasam da elbette demokratik bir seçenek. Boş oy atanların bir bölümü “Hür irade ile boş oy verenler için” Mevcut Başkana hiç güvenmediği, bizden emin olmadığı için boş oy attılar. Haklılar! — Fuat Çimen (@fuatcimenbjk) May 30, 2022

ÇEBİ: BU KADAR AZ OLMAMALIYDI

Yeniden başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

“Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey'e oy atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum.”