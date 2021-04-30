Futbolcuların oruç tutması sağlıklı mı? Zararları neler?

Güreş A Milli Takımı, Genç Ümit Milli Futbol Takımı, Basketbol A Milli Takımı, Sarıyer ve Galatasaray kulüplerinde takım doktorluğu yapan Dr. Adnan Bağrıaçık, orucun sporcu sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Hüseyin Şuekinci’nin Spor Hikâyeleri'nin programına katılan Bağrıaçık, bir müsabakada sporcuların en çok kaybettikleri şeyin su ve elektrolit olduğunu vurguladı. Oruç tutan bir sporcunun yüzde yüz performans sergilemesinin mümkün olmayacağını söyleyen Bağrıaçık, aşırı su kaybı nedeniyle kalp krizi riskinin artacağını belirtti. Bağrıaçık bu riskin sadece müsabakalarda değil, antrenmanlarda da geçerli olduğunu da hatırlattı.

“BUNA DOĞRU DİYECEK DOKTOR YOKTUR”

“Oruç tutmak sporcunun bileceği bir iştir. Bir takım doktoru, bir takım teknik direktörü, tam performans istediği bir sporcunun oruç tutmasını istemeyeceği gibi buna göz de yummaz. Üst düzey, çok ciddi bir performans gerektiren sporcularda oruç tutmanın kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum Zaten buna doğru diyecek bir doktor da yoktur.”

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“SAKATLANMA RİSKİ YÜKSELİR”

“Sakatlıkların artması maç trafiğinin fazlalığından da oruçtan da kaynaklanabilir. Sporcuların adaleleri kuruyor, ‘strain' dediğimiz gerilme yaşıyor. Krampla eğer başa çıkmazsa vücut, adalede ya kanama meydana geliyor ya da kopma yapıyor. Yoğun maç trafiğinin üzerine siz bir de susuz ve besinsiz kalmayı eklerseniz, hem performans etkilenir hem de sakatlanma riski yükselir. Susuz bir vücudun aynı zamanda sindirim sistemi de bozulur.”

“KALP KRİZİ RİSKİ ARTAR, ÖLÜMLE BİLE SONUÇLANABİLİR”

“Suyun eksikliği kanınızın daha kolay pıhtılaşmasına neden olur. Daha çabuk kalp krizi geçirirsiniz. Kanı sulandırır su. En büyük sulandırıcı, bir nevi aspirin görevi gören sudur, aslında. Doğal aspirinimizdir. Ama siz sudan eksik kaldığınız sürece, zaten kalbi zorluyorsunuz spor yaparken, birazcık altyapınız da varsa, damar yapınız, kolesterol değerleriniz vs… bu bir kalp kriziyle bile sonuçlanabilir.”

“MİDE ÇALIŞMAK ZORUNDA”

Sporcunun yemeğini maçtan en az 3-4 saat önce yemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Bağrıaçık, “Maçtan kısa bir süre önce yemek yenmesi durumunda mide ile adaleler arasında savaş başlar. Çünkü her ikisi de enerjiyi kullanmak ister. Mide çalışmak zorunda çünkü içeride bir sürü ürün var, onları öğütmek zorunda. Bacaklar da mecbur çalışacak, sahada koşacaksınız çünkü. O nedenle bütün sporcuları bu konuda mutlaka uyarırız, ‘Mideyle adaleler arasında bir savaşa neden olmayın.' diye.”

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ORUÇ TUTAN SPORCUDA KALICI HASARLAR MEYDANA GELİR Mİ?

“Sporcu sağlığı için kasların sululuk oranı çok önemli. Bağlar, tendonlar, adaleler, susuz kaldığı zaman bunlar sertleşirler ve koparlar. Hastanın ön çapraz bağları kopar, aşil tendonu kopar, Cenk Tosun'da olduğu gibi patellar tendonu kopar, son 15 günde en az 15 futbolcuda görülen adale gerilmeleri, yırtılmaları ve kanamaları olur. Bunlar işin ortopedik spor sakatlıkları bölümü. İşin bir de kalıcı dâhili diğer hastalıklarla ilgili bölümü var. Bunların başında da kalp geliyor. Kalbe yeterince potasyumla sıvıyı vermezseniz, kalp çok kolay pıhtılaşır. Zaten zorlandığı bir dönemde de o pıhtıyı atması çok müsaittir. Spor yapıldığı sırada olacak diye bir kaide yok. Vücut susuz kaldığı bölümü asla unutmaz. Beyinde bir pıhtı atması, kalpte bir pıhtı atması ölümle bile sonuçlanabilir.”