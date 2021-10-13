Futbolcularına ‘eşek’ diyen başkan isyan etti: ‘Asıl eşek benmişim’

TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun Başkanı Şahin Kırbıyık, Uşak'la oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığını söylerken "Asıl eşek benmişim" ifadelerini kullandı.

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TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’nun Başkanı Şahin Kırbıyık, Utaş Uşak’la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı “Eşek alsam kargo kurardım. Bunlar eşek mi, inek mi? Yedikleriniz haram olsun” paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyledi. Gelen tepkiler üzerine Radyospor’a konuşan Başkan Kırbıyık, “Asıl eşek benmişim, futbol sektörüne girdim. 30 milyon lira harcadım, pişmanım” dedi. Ligde 6 maç sonunda 8 puan toplayabilen Tarsus İdman Yurdu 11. sırada yer alıyor. İşte Başkan Kırbıyık’ın yaptığı açıklamalar:

“BENİ TONGAYA DÜŞÜRDÜLER”

“Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği(TPFD)’nin açıklaması beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Söylediklerimin de arkasındayım. Beni tongaya düşürdüler, Antalya’dan Tarsus İdman Yurdu başkanı oldum. Bunu defalarca da söyledim; ben futboldan anlamam. Kayseri’de bir söz vardır; eşeğe yeşil gözlüğü takarlar, samanı ot diye yedirirler. Maalesef bize samanı ot diye yedirdiler. Benim isyanım bunu yapanlara. 30 milyon TL para harcadım. Keşke Tarsus’a mandıra kursaydım da halka bedava süt verseydim. Benim imam birçok insanaydı, futbolculara değildi. Fakat Türkiye’de inek de eşek de çokmuş. Söylemlerim farklı yerlere çekildi.”

“TÜRKİYE’DE BAYAĞI EŞEK VE İNEK VARMIŞ”

“Biz dereyi görmeden paçayı sıvadık. Sezon öncesinde hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. 2 ay öncesinden önüme transfer listesi verildi, istenilen bütün isimleri transfer ettik. Futbolcularımız da transfer edildiği ücretin hakkını vermeli. 30 milyon TL’yi almamak koşuluyla memleketime bağışladım. Ben salak mıyım? Beş yıldızlı otel ayarında tesis yaptım. Benim ima ettiğim kişiler eşek ya da inek değilmiş, Türkiye’de bayağı eşek ve inek varmış”

“ŞAMPİYONLUK SÖZÜM VAR”

“Ben Tarsus’a bir söz verdim. Ben para peşinde değilim. Tarsus’uma feda olsun. Ben söz verdiğimde onu yerine getirmeliyim. Benim Tarsus’a verilmiş şampiyonluk sözüm var. Pişman mıyım? Evet pişmanım. Keşke Tarsus İdman Yurdu’na değil de Tarsus’a mandıra kurarak destek olsaydım. Asıl eşek benim. Neden başkan oldum?”