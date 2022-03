Futbolun temeli; Sokak futbolu

Dünyada 7'den 70'e herkesin en büyük tutkusu olan futbolun egemenliğinin başladığı yer... Neymar Jr Brezilya'da başlattığı sokak futbolu kültürünü Türkiye'ye taşıyor...

Futbol, dünyanın en çok ilgi gören sporu… Milyonlarca kişi, çocukluklarını sokakta meşin yuvarlağın peşinde koşarak geçiriyor. Milyonların sevgisi ve ilgisi de futbolu aynı zamanda dünyanın en büyük gelirine sahip eğlence araçlarından biri haline getiriyor. Oyuncuların değerleri, takımların değerleri, tribüne gelen seyircilerin aldığı biletler, bizzat stadyumların kendisi…

İnsanlar çocukluklarını sokaklarda; yağmur, çamur, kir demeden geçirirken, profesyonel futbol dünyasının bu denli büyük bir gelirin çevresinde dönmesi de kafalarda futbolun özünden koptuğu ve günün sonunda futbola dair var olan her şeyin maddiyata dayandığı algısını yaratıyor. Zira futbol, mahalle aralarında oynanırken keşfedilip, dünyayı egemenliği altına aldı.

Kariyer basamağının ilk adımı…

Milyonlarca kişi gibi çocuklukları sokakta futbol oynayarak geçen ve hatta kariyer basamaklarının ilki sokak futbolu olan dünya yıldızları da her zaman o eski günleri ve sokakta oynadıkları o futbolun hakkını teslim etti. Mesela Fransa'nın ve dünya futbolunun en önemli oyuncularından biri olan Zinedine Zidane'ın “Futbola dair ne kazandıysam sokakta arkadaşlarımla oynadığım maçlar sayesinde oldu” dediğini biliyoruz. Ya da kariyerine Manchester United'da devam eden Jesse Lingard düzenli olarak mahallesindeki çocuklarla futbol oynayarak sokak futboluna olan saygısını gösteriyor. Ve ya son dönemin en büyük futbolcular listesinde yer bulan Brezilyalı Neymar Jr kendi adıyla bir sokak futbolu turnuvası düzenliyor.

Tabii ki Neymar'ın yaptığı, sokak futboluna verilen değeri de farklı bir noktaya taşıdı. Çünkü Brezilyalı yıldız, çocukluğunu geçirdiği Praia Grande’de bunun için bir enstitü kurdu. Neymar Jr Enstitüsü olarak bilinen enstitüde 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

Futbolcu olma hayaliyle yaşayan binlerce çocuğun odasında posteri bulunan Neymar Jr, hem sokak futboluna hak ettiği değeri vermek hem de enstitüsünü duyurmak için her sene Red Bull Neymar Jr's Five adını verdiği bir sokak futbolu turnuvası düzenliyor. İlk başlama vuruşu 2016 yılında yapılan turnuvada yüz binlerce oyuncu, kendisini Red Bull Neymar Jr's Five organizasyonunda denedi. Koca koca arenaların gölgesindeki sokaklarda eskisi gibi meşin yuvarlağın peşinden koştu. Ve sonuçta turnuvaya katılan takımlardan altısı Neymar Jr Enstitüsü'nde oynanan Dünya Finali'nde Brezilyalı oyuncu ve arkadaşlarıyla maç yapma şansına erişti.

Neymar Jr ve arkadaşlarına rakip olma fırsatı

Neymar Jr ve arkadaşları kendileriyle karşılaşacak ve sokak futboluna övgülerini sunacak takımları aramaya devam ediyor. Tabii Neymar ve arkadaşlarıyla karşılaşacak takım Türkiye'den de çıkabilir. Çünkü 12 Mart Cumartesi günü Adana'da düzenlenen aramayla turnuvanın Türkiye elemeleri oynanmaya başladı. Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr's Five'ta Türkiye elemeleri 3 farklı şehirde gerçekleşecek. Elemeler sonunda finale kalıp rakiplerini geçen takım bu sene Katar'da düzenlenecek Dünya Finali'ne katılmaya da hak kazanacak. Eğer oradaki ülke şampiyonlarını da yenebilirlerse işte o zaman rakipleri Neymar Jr ve arkadaşları olacak.

Neymar saygısını sunuyor

Her sokak futbolu maçında olduğu gibi Red Bull Neymar Jr's Five'ta da belli kurallar var. Belki burada taşın üstünden geçen top yok. 3 korner bir penaltı da etmiyor ama bu kez de takımların maçtan galip ayrılması için sadece 10 dakikaları var. Ya da rakiplerinden önce 5 gol atıp rakiplerini her golde bir adamsız bırakmaya ihtiyaçları var. 5 kişilik takımda 5 gol yerseniz, 10 dakika bitmese bile yenilmiş sayılıyorsunuz. Kurallar bununla sınırlı değil. 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncunun katılabildiği Red Bull Neymar Jr's Five'ta mücadele etmek için kadın ya da erkek olmanız da fark etmiyor. Yeter ki bu heyecanın paydaşı olmak isteyin. Yani tüm dünyada sokak futboluna saygılarını sunmak isteyenler Red Bull Neymar Jr's Five ile buluşuyor. Futbol ekonomik olarak tüm büyüklüğüne karşın sokağın sesini ihmal etmiyor. Neymar, Red Bull Neymar Jr's Five ile sokak futboluna saygısını sunmaya devam ediyor.