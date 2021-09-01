G Grubu lideri Türkiye Karadağ’ı konuk ediyor! 4 isim kadroya giremedi…

EURO 2020 hezimetinin ardından ilk maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası yolunda Beşiktaş Park’ta önemli bir sınav verecek.İngiltere'nin pandemi nedeniyle uyguladığı kural gereği 4 yıldız kadroda olmayacak.

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MİLLİ mesai kaldığı yerden bugün devam edecek. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 puanla lider bulunan A Milli Takım, saat 21.45'te Karadağ'ı Beşiktaş (Vodafone) Park'ta konuk edecek. EURO 2020'yi hezimetle kapatan milliler, hata yapmayıp zirvede kalmayı hedefliyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, ilk maçında Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0 yenerken son maçında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.

İNGİLTERE DEPREMİ

İNGİLTERE Premier Lig'deki temsilcilerimiz Çağlar (Leicester City), Ozan Tufan (Watford), Ozan Kabak (Norwich City) ve Halil Dervişoğlu (Brentford) bugün forma giyemeyecek. İngiltere'nin pandemiden dolayı açıkladığı kırmızı listede ülkemizin de yer alması nedeniyle 4 futbolcu milli maçta olmayacak. Şenol Güneş, “Hukuki olarak takip ediliyor. Doğru bulmadığımız, tartışmaya açılması gereken bir konu. Milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Burada ayrımcılık oluyor. Ülkelerin kararlarına bağlı. Bizim için böyle bir sıkıntı var, burada sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

KARADAĞ'LA 3. RANDEVU

AY-YILDIZLI ekip, 6 puanla 3. sırada yer alan Karadağ ile tarihinde 3.maçına çıkacak. İki takım, ilk defa 29 Mayıs 2016'da hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelmiş ve Türkiye, 1-0 kazanmıştı. Millilerin, 27 Mart 2018'de deplasmanda oynadığı karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. A Milli Takım, bugün 596. maçına çıkacak. Milliler, geride kalan kalan 595 karşılaşmada 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

2 MAÇTA 6 PUAN ALMALIYIZ

İLLİ Takım'ın başarılı isimlerinden Mert Müldür, çok önemli maçlara çıkacaklarını söyledi. Gurbetçi futbolcu, “3 puan almamız gereken bir maç. Deplasmanda da 3 puanı alıp Hollanda maçında çok motive oynamak istiyoruz. Biz oyuncular olarak o sayfayı kapatmış durumdayız, önümüze bakmak zorundayız. Hep birlikte mutlu günleri yaşamak istiyoruz” dedi.