G.Saray istiyor, Beşiktaş bastırıyor! Ghezzal derbisi…

BEŞİKTAŞ'IN çifte kupalı sezonuna damgasını vuran Rachid Ghezzal'ın durumu halen belirsiz. 31 lig maçında 8 gol – 17 asist, 4 kupa maçında 1 asist üreten 29 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu piyasasını iyice artırdığı için siyah-beyazlılar zorlanıyor. Adı Galatasaray ile de anılan Ghezzal ile yönetici Emre Kocadağ'ın görüntülü görüşme yaptığı ve ‘Seni bekliyoruz' mesajını ilettiği öğrenildi. Bu oyuncuya sezon başı 2.5 milyon Euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık kontrat öneren Kartal, bonservis için 9 milyon Euro'dan 6 milyona inen Leicester ile de pazarlıkta.

AHMET NUR ÇEBİ: ‘KULÜBÜYLE OLAN DURUMU ÇÖZEMEDİK’

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada “Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan ve 8 gol, 17 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Cezayirli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Leicester City, Ghezzal'ı 2018 yılında Monaco'dan 14 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bir yıl sonra Fiorentina'ya kiralık olarak yollamıştı.

2. ETAP KAMP İSPANYA’DA

Beşiktaş’ın ikinci etap kamp çalışmalarının adresi belli oldu: İspanya'nın Alicante şehri. 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek kampta siyah-beyazlılar 3 maç yapacak: 27 Temmuz Real Mallorca, 31 Temmuz Levante, 4 Ağustos Getafe.