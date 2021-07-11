G.Saray’da PSV maçı öncesi solda kırmızı alarm verildi

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven maçları için geri sayıma geçen Galatasaray'da en sıkıntılı bölge olan sol beke henüz takviye yapılamadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla takviye istediği bu bölge için öne çıkan adayların menajerleri veya kulüpleri ile temaslar sürüyor. Patrick Van Aanholt (Boşta / 30), Ezgjan Alioski (Boşta / 29), Alex Moreno (Real Betis / 28) ve Mario Rui (Napoli / 30) öncelikli adaylar.

MORENO’DA BETİS ÇIKMAZI

ASIL bölgesi sağ bek olan, solda da oynayabilen Davide Santon da (Roma / 30) adaylar arasında. Crystal Palace ile kontratı biten, Hollanda'nın EURO 2020'de elenmesinin ardından tatile çıkan Van Aanholt bir adım önde. Leeds ile sözleşmesi biten Makedon Alioski plase. Betis ile kontratı devam eden İspanyol Moreno zor görünüyor. Portekizli Mario Rui'nin de kiralanması için pazarlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 10 gün içinde transferi çözecek.

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RADAMEL FALCAO BRAGA’YA

G.SARAY yönetiminin yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaş yükü nedeniyle göndermek istediği Radamel Falcao için flaş bir iddia Portekiz'den geldi. ABola gazetesi, Braga'nın Kolombiyalı forveti kadrosuna katabileceğini ileri sürdü. Haberde, “Braga, Falcao'yu Galatasaray'dan kiralamak için görüşüyor. Braga, Falcao'nun transferini derinlemesine değerlendiriyor ve böyle bir büyük transfer için artıların/eksilerin çok iyi planlanması gerekir” ifadeleri kullanıldı.