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G.Saray’dan Beşiktaş’a erteleme sitemi!

İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Barcelona'dan dönemeyen Galatasaray, Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının ertelenmesini talep etti. Siyah beyazlılar bu teklifi kabul etmezken, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den Beşiktaş'a tepki geldi.

Yayınlanma: 15:06 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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G.Saray’dan Beşiktaş’a erteleme sitemi!

Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Beşiktaşlı yöneticilerin Galatasaray – Beşiktaş maçının ertelenmesini kabul etmemesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aküzüm, “Sıkışık fikstür değil, doğal afet. Okullar kapandı, basketbol ve futbol ligleri ertelendi. Buna mücbir sebep denir. Ayrıca mesele Türkiye ve ülke puanı meselesi var! Olgun davranışlar bugüne lazım. Türk futbolu için karar devletin” ifadelerini kullandı.

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