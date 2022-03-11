G.Saray’dan Beşiktaş’a erteleme sitemi!

İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Barcelona'dan dönemeyen Galatasaray, Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının ertelenmesini talep etti. Siyah beyazlılar bu teklifi kabul etmezken, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den Beşiktaş'a tepki geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Beşiktaşlı yöneticilerin Galatasaray – Beşiktaş maçının ertelenmesini kabul etmemesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aküzüm, “Sıkışık fikstür değil, doğal afet. Okullar kapandı, basketbol ve futbol ligleri ertelendi. Buna mücbir sebep denir. Ayrıca mesele Türkiye ve ülke puanı meselesi var! Olgun davranışlar bugüne lazım. Türk futbolu için karar devletin” ifadelerini kullandı.

”Sıkışık fikstür” değil “doğal afet”, Elma armut

Okullar kapandı,basketbol-futbol ligleri ertelendi

Buna “mücbir sebep”denir

‼️Ayrıca mesele Türkiye,ülke puanı meselesi var!

Olgun davranışlar bugüne lazım

Türk futbolu için karar devletin‼️

MANŞET:TÜRK DUVARI pic.twitter.com/BNtGrhv8WL — Ural AKÜZÜM (@uralakuzum) March 11, 2022