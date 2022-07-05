Galatasaray 10 numarasını arıyor! Isco ve Joao Pedro…

Galatasaray, oyun kurucu pozisyonu için aday sayısını ikiye indirdi. Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ve Cagliari'den Joao Pedro transferinde son durum...

Mesut YILDIRIM

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Savunmadan forvet hattına, her bölgeye transfer yapacak Galatasaray'da 10 numara arayışı da sürüyor. Cicaldau'dan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, forvet arkası oyun kurucu pozisyonu için aday sayısını ikiye indirdi.

Bunlardan ilki Isco. Real Madrid ile kontratı sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki İspanyol oyuncu için bir analiz yayınlayan Diario Sport, Galatasaray'ın ilgisini duyurdu. İsco'nun West Ham, Borussia Dortmund, Milan, Juventus, Sevilla ve Real Betis'in de gündeminde olduğu belirtildi.

30 YAŞINDA İTALYAN OLDU

İmza parası artı 5 milyon Euro'ya yakın maaş talebi Galatasaray için bu transferi zorlaştırırken, sarı-kırmızılıların odaklandığı diğer isim Joao Pedro. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için Cagliari'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli öneren Galatasaray cephesine 5 milyon Euro yanıtı verildi. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisi ile görüşmeler ise olumlu ilerliyor.

2014'ten bu yana Cagliari için ter döken, İtalya Milli Takımı'nda da oynayan Joao Pedro, 8 sezonda çıktığı 271 maçta 86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.