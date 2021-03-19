Galatasaray 17 yıl sonra evinde Rizespor’a yenildi

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom Rizespor’a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1’lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray formasıyla Yedlin, Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran ilk ABD’li oyuncu olmasına karşın; Sarı Kırmızılılar, 7 yıl sonra evindeki bir lig maçında kalesinde 4 gol gördü.

Opta verisine göre; Galatasaray, Nisan 2014’teki Kasımpaşa maçından (0-4) bu yana ilk kez Süper Lig’de oynadığı bir iç saha karşılaşmasında dört gol yedi.

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GALATASARAY SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmada 8 puan kaybetti. Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 4-3 mağlup oldu. Ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından sarı-kırmızılılar oynadığı son 4 mücadelede 8 puan bıraktı. Cimbom bu süreçte, MKE Ankaragücü ve Rizespor’a yenilirken, Sivasspor ile de berabere kaldı. Bu süreçte sadece Kayserispor’u mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 61 puanda kalan Galatasaray zirve yarışında büyük yara almış oldu.

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YEDLİN’İN İLK GOL SEVİNCİ

Galatasaray'ın ABD'li futbolcusu DeAndre Yedlin, Rizespor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı. Yedlin, 79. dakikada da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı. Yedlin, Rizespor ile oynanan mücadelenin 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Müsabakaya 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu çift sarı kartla kırmızı kart görerek 79. dakikada oyun dışı kaldı. ABD'li futbolcu Galatasaray'da 7 lig, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta görev aldı.