Galatasaray Adası hakkında son karar verildi

Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava, istinaf mahkemesinde son karara bağlandı. Galatasaray Kulübü, konu ile ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Kulübü tarafından Galatasaray Adası işletmecisine açılan davada 18 Mart 2021’de yapılan duruşmada mahkeme işletmecinin adayı tahliye etmesine karar vermişti. İşletmeci, kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf mahkemesi de Galatasaray Kulübü’nü haklı buldu ve Galatasaray Adası'nın tahliye kararını onayladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 49. Hukuk Dairesi, ‘Su Ada’ ve ‘Galatasaray Adası’ olarak bilinen Kuruçeşme Adası’na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Davalı Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Tic. Lmtd. Şirketi’nin istinaf başvurusunu değerlendiren Daire, davalı şirketin istinaf başvurusunda tebligatın usulüne uygun yapılmadığını ve bu nedenle davalının borcunun olmadığını öne sürdüğünü hatırlattı.

“KİRAYI TAMAMEN ÖDEDİĞİNİ İSPAT EDEMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR”

Davacı Galatasaray Spor Kulübü’nün ise söz konusu şirketin adanın kirasını ödemeyerek icra takibi başlattığı, haciz ile tahliye talep ettiği ve Mels Turizm’in yasal süre içerisinde ödeme emrine itiraz etmediği hatırlatıldı.

Daire, kira sözleşmesini ispat etme külfetinin kira verene ve kira bedelinin ödendiği ya da tahliye edildiğinin ispatının kiracıya ait olduğu gibi hususları dikkate alarak, kararında “Davalının dava konusu kirayı tamamen ödediğini ispat edemediği anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

ESASTAN REDDETTİ

Yerel mahkemenin kararını maddi olay ve hukuka uygunluk bakımından incelemeye alan Daire, istinaf aşamasında duruşma yapılmasına gerek olmadığına kanaat getirdi. Kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olduğunu değerlendiren Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden uygun olduğunu belirtti.

Daire, bu gerekçeyle Davalı Mels Turizm Otelcilik’in istinaf başvurusunu esastan reddetti.

“6 AYLIK BİR SÜREÇTE…”

Kararın ardından açıklama yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Rezan Epözdemir şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray adasının tahliyesine ilişkin olarak kiracı tarafından mahkeme kararı 12/04/2021 tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup, bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada, bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun.”

2017'DE YIKILMAYA BAŞLAMIŞTI

Galatasaray Adası’nın imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017'de başlayan çalışma ile kaçak yapıları yıkılmıştı. Adanın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkılmıştı. Galatasaray Adası’nın ikinci yıkım çalışmaları ise 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşmişti. Yıkım çalışmalarının ikinci kısmında ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı.

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğaz'ındaki tek ada olma özelliğini taşıyan Galatasaray Adası'nda bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştı.