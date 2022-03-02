Galatasaray ‘Ada’sına kavuşuyor! Yargıtay da onayladı

Galatasaray Adası'nda sona gelindi! Mahkemenin geçen yıl verdiği kararı Yargıtay da onayladı ve işletmecinin adadan çekilecek olmasıyla sarı-kırmızı kulüp adasına kavuşacak.

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Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi! Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi siteden -“Ada”let yerini buldu!- başlığıyla yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray camiasına hayırlı olması dileği paylaşıldı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

“Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü”

2017’DE YIKILMAYA BAŞLAMIŞTI

Galatasaray Adası'nın imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017’de başlayan çalışma ile kaçak yapıları yıkılmıştı. Adanın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkılmıştı. Galatasaray Adası'nın ikinci yıkım çalışmaları ise 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşmişti. Yıkım çalışmalarının ikinci kısmında ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı.