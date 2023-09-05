Galatasaray, Ahmet Çakar’ın Kerem Aktürkoğlu ve Zaha kavgası iddiasını yalanladı

Galatasaray, Ahmet Çakar'ın iddia ettiği Aktürkoğlu-Zaha kavgası hakkında suskunluğunu bozdu! Kulüpten yapılan sert açıklama ile Beyaz TV'ye uygulanan yaptırımın detayları haberimizde...

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Galatasaray Kulübü, Beyaz TV’de yorumculuk yapan Ahmet Çakar’ın, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha’nın kavga ettiğini iddia etmesinden sonra açıklama yaptı.

Beyaz TV’deki bir programda yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Zaha’nın antrenmanda Kerem Aktürkoğlu’nu dövdüğünü söyledi. Çakar, gelen tepkilerin ardından bu iddiayı sosyal medyada gördüğünü belirtti.

Ahmet Çakar hakkında “medya şovmeni” tabirinin kullanıldığı açıklamada, “Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır.” denildi.

Öte yandan, Beyaz TV çalışanlarının Galatasaray’ın yapacağı organizasyonlarına girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Galatasaray’ın açıklaması:

“Galatasaray Spor Kulübü'ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki 4 Eylül 2023 tarihli “Derin Futbol” programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü'nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü “