Galatasaray Alanyaspor maçında hakem Ali Şansalan sakatlandı

Galatasaray Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor’un karşı karşıya geldiği maçta sahalarda az rastlanan bir gelişme yaşandı. RAMS Park'ta Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile geçilen ilk yarının ardından takımlar ikinci yarıya çıktı.

ADALE SAKATLIĞI YAŞADI

Mücadelenin 55. dakikasında kenara gelen orta hakem Ali Şansalan’ın arka adalesine sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Adalesinde ağrı hisseden Şansalan sakatlığı nedeniyle adalesine soğutucu sıkılmasını istedi. Tedavisi yapılan Ali Şansalan mücadeleye devam edemedi. Kulaklık ve mikrofon tertibatını çıkaran Şansalan devam edemeyeceğini işaret etti.

YİĞİT ARSLAN DEVRALDI

Maçın dördüncü hakemi Yiğit Arslan görevi devralmak için kenarda ısınmaya başladı. Bekleyişin ardından hazırlıklarını tamamlayan Arslan Şansalan’ın yerine orta hakem olarak oyuna girdi. Bacağına bandaj sarılan Ali Şansalan ise kalan dakikalarda dördüncü hakem olarak göreve devam etti.