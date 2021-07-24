Galatasaray Alexandru Cicaldau’yu resmen duyurdu

Süper Lig’de yeni sezon öncesi transferlerini bitirmeye çalışan Galatasaray, Alexandru Cicaldau’yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından ‘Hoş geldin’ mesajıyla bir video paylaşıldı ve 24 yaşındaki Rumen orta sahanın transferi duyuruldu.

Geçen sezon Romanya’da Universitatea Craiova forması giyen Cicaldau’nun sözleşmesine dair detaylar paylaşılmazken, anlaşmanın 5 yıllık olduğu belirtildi.

Galatasaray'a hoş geldin Alexandru Cicaldau! pic.twitter.com/uNtdsWgm9T — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2021

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

1997 yılında Romanya'nın Medgidia şehrinde doğan Cicaldau, futbola Gheorghe Hagi'nin akademisi Academia Hagi'de başladı. Buradan Romanya'nın Viitorul takımının altyapısına geçen oyuncu, 2016 yılında A takıma terfi etti. 2016-17 sezonunda Viitorul ile şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu, o sezon 15 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Ertesi sezon maç sayısını artıran Cicaldau, 24 müsabakada forma şansı buldu ve 2018-19 yaz transfer sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Universitatea Craiova'ya transfer oldu. Burada üç sezonda çıktığı 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik performansıyla büyük çıkış yakalayan Cicaldau, etkili frikikleri ve yaratıcı paslarıyla ön plana çıktı.

Alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Romanya A Milli Takımı formasını ilk defa 24 Mart 2018 tarihinde sırtına geçiren oyuncu, 14 kez A milli oldu ve iki gol kaydetti.