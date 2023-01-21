Galatasaray Antalyaspor maçı canlı (Süper Lig 20. hafta)

Galatasaray-Antalyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Antalyaspor maçı ile devam ediyor. 2022-23 sezonunun 20. haftasında Antalyaspor sahasında lig lideri Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Antalyaspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Antalyaspor karşısına 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkıyor. Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor’u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak kötü gidişatını sürdüren Antalyaspor, en son sahasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kayserispor’a da kaybetti.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR LİGDE 54. RANDEVUDA

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de 54. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı, Galatasaray 1-0’lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY SON 13 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul’da yaptığı 26 maçta, Galatasaray’ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray’ın İstanbul’daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. (AA)