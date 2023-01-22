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Galatasaray-Antalyaspor maçında ofsayt beklentisi ve iptal edilen penaltı!

Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kritik pozisyonları beIN Sports'un Trio programında eski hakemler tarafından yorumladı.

Yayınlanma: 11:01 - 22 Ocak 2023 Güncellenme:
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Galatasaray-Antalyaspor maçında ofsayt beklentisi ve iptal edilen penaltı!

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un hakem programı Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Lale Orta ve Bülent Yıldırım Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasındaki kritik kararları değerlendirdi.

Özellikle Antalyaspor’un attığı gol ve Galatasaray’ın iptal edilen penaltısı çok tartışıldı. İşte yorumlar…

‘ANTALYASPOR’UN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?’

Lale Orta: Antalyasporlu futbolcu pozisyon başında ofsaytta. Sonrasında Galatasaraylı futbolcunun topa müdahalesini engellemiş mi? Buna ‘Evet’ derseniz, bu bir ofsayt. Rakibine doğru koşuyor, yakınına geliyor. Bence pozisyon ofsayt. Antalyaspor-Fenerbahçe maçında top uzağa gitti. Bununla aynı değil.

Bülent Yıldırım: Sacha Boey, Luiz Adriano ile eşleşmişken, pasif ofsaytta olan Shoya Nakajima’ya takılıyor. Bu açık bir ofsayt. VAR hakemi, yardımcı hakemlikten gelme, nasıl çağırmadı bilmiyorum.

Deniz Çoban: Şekil olarak ofsayt, yorum gerektiriyor. Ancak top yüksekten geliyor, Sacha Boey’in konumlamasını engelleyen bir şey yok. Japon oyuncu, Boey’i bana göre etkilemiyor. Bence gol kararı doğru. VAR %100 ofsayt, hata diyorsa çağırabilir. Burada yorum var.

‘ICARDI PENALTI ÖNCESİ FAUL YAPIYOR MU?’

SORU: “Ömer Toprak’ın elle oynaması için penaltı çalındı ama sonrasında pozisyon önce Icardi’nin faul yaptığı gerekçesiyle penaltı iptal edildi. Karar doğru mu?”

Lale Orta: Hakem doğru karar verdi. Çok iyi bir VAR yardımı oldu.

Bülent Yıldırım: Baştan sona doğru uygulama. Icardi, rakibinin ayağına basıyor.

Deniz Çoban: Faul doğru.

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