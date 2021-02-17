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Galatasaray, Antalya’ya erken gitti

Galatasaray, ligin 26. haftasında Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Antalya'ya erkenden geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar havalimanında coşkuyla karşılandı.

Güncellenme: 20:06, 17/02/2021
Haberler Futbol
Galatasaray, Antalya’ya erken gitti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü saat 19.00’da Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Alanya deplasmanı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra özel uçuşla İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fatih Terim ile Arda Turan taraftarın formasını imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılı kafile güvenlik tedbiri alan polisin oluşturduğu bariyerler arasında taraftarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindi.

Galatasaray, maç gününe kadar hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek’te devam edecek.