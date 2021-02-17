Galatasaray, Antalya’ya erken gitti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü saat 19.00’da Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Alanya deplasmanı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra özel uçuşla İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fatih Terim ile Arda Turan taraftarın formasını imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılı kafile güvenlik tedbiri alan polisin oluşturduğu bariyerler arasında taraftarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindi.
Galatasaray, maç gününe kadar hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek’te devam edecek.