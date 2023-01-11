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Galatasaray antrenmanında Ahmet Çalık unutulmadı

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı.

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Galatasaray antrenmanında Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray, Süper Ligin 19’uncu haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlileri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Sarı-kırmızılılar, ardından taktik organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Bu arada idman öncesinde Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, vefatının 1’inci yıl dönümünde eski futbolcuları Ahmet Çalık’ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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