Galatasaray antrenmanında gerilim

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşandı.

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Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı.

Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye takım arkadaşları müdahale ederek oyuncuları ayırdı. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti.

MARCAO, KEREM AKTÜRKOĞLU’NA SALDIRMIŞTI

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor’a konuk olduğu maçta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan tartışma, saldırıya dönüşmüştü.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı savunmacı Marcao önce sözlü bir atışmaya girmişti. Daha sonra Marcao 35 metreden koşarak Kerem'in üzerine doğru yürümüş ve kafa atmıştı. Marcao ardından takım arkadaşına yumruklar savurmaya başlamıştı.

VAR odasında gelen uyarı sonrası maçın hakemi kenara gelerek monitörden olanları izlemiş ve Brezilyalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan atmıştı.

KEREM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray’da antrenmanda Patrick Van Aanholt ile gerginlik yaşayan Kerem Aktürkoğlu, açıklama yaptı. Genç futbolcunun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamında koparılarak, “fiziki şiddet içeren bir kavga” olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için terk döken Galatasaray’ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla”