Galatasaray ara transferde strateji değiştirdi ve geleceğe yöneldi

ARA transferin geride kalmasından sonra takımların yaptığı hamleleri Comparisonator Transfer Karşılaştırması platformunda değerlendirdik. Analizlere Galatasaray'la başlarken sarı-kırmızılıların kış transferlerinde strateji değişikliğine gittiğini gördük. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, genç ve sonraki satışından kulübe gelir getirecek oyunculara yöneldi.

Transfer Özeti

Kulüp 1 bonservissiz transfer (DeAndre Yedlin-27) yaparken, 4 oyuncu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı. 1 A-Takım oyuncusu (Diagne-30) kiralama ücreti alınarak Premier Lige gönderilirken, 1 A-Takım oyuncusu (Sekidika 21) Konyaspor'a ücretsiz kiralandı. 4 genç oyuncu kiralıktan geri döndü, 7 genç takım oyuncusu da kiralık olarak takımlara dağıtıldı. Bu gençlerden 1'i Süper Lig'den Denizlispor'a (Ali Yavuz Kol) 3'ü TFF1'e, 3'ü de TFF2' ye kiralandı. Finansal olarak harcanan 2.81 Milyon Euro’ya karşılık 2.07 Milyon Euro satış ve kiralamadan geldi. Kulüp (-) 740 Bin Euro zararla kış transferini sonuçlandırdı.

Yıldız adayı Mostafa Mohamed (23) – Zamalek

Bence bu oyuncu sadece Galatasaray'ın değil, Süper Ligin en iyi kış transferi gibi gözüküyor. 1.5 lig maçı, 1 kupa maçı ve 3 gol. Açıklanan rakamlara göre kulüp 1.66 Euro ödedi ve satın alma opsiyonu ile futbolcuyu kiraladı. Mısır ligi eski güzel günlerdeki gibi rahatça oyuncu alınan bir lig değil. Belki de Kuzey Afrika'nın en mücadeleci ligi ve oyuncuları artık direk olarak büyük liglere atlama şansına sahip. Oynadığı 3 maçtan elde edilen izlenim oyuncunun kafa şutlarında ve zamanlamasında çok iyi olduğunu gösteriyor. Defansif oyunda da ligdeki diğer santraforların üzerinde bir performans gösterdi. Fenerbahçe'ye attığı golle lige daha şimdiden damga vurdu. Daha şimdiden özellikle İngiltere'den seyredilmeye başladığını duymak aslında ligimiz için güzel bir başlangıç oldu.

Mostafa Mohamed: Fenerbahce-Galatasaray maç verileri vs Süper Ligdeki diğer CF'lere karşı

Mostafa'nın aşağı yukarı tüm ofansif verileri Türkiye'deki santrafor averaj verilerinin oldukça üzerinde. Üzerine defansif becerileri de çıtanın üzerine çıkınca bu da Fatih hoca için büyük bonus oldu. Dez avantajı 3. bölgeye top getiren bir özelliğinin olmaması ve oyun kuruculukla pek işi olmaması.

Comparisonator Sanal Transfer Sonuçları-Mısır'dan Türkiye’ye

Plaftorm içinde dünyada olmayan bir özellikle Mısır Premier Ligindeki verilerini sanal ortamda Türkiye'ye getirdik, Türkiye Süper Liginin içine yerleştirerek buradaki CF'ler ile karşılaştırıp 90 dakika ortalamalarına göre sıraladık. Şut ve kafa şutlarında çok etkili olduğunu gördük. Süper Lig'de “Kafa Şutları” parametresinde (1.1 kafa şutu-29 total) Larin'in arkasından 2. sırayı, “Şutlar” parametresinde de (2.73 şut-72 total) 8. sırayı aldı. Paslaşma ve birebir tablolarında o kadar iyi gözükmedi.

Henry Onyekuru (23)

Bu sefer Monako'dan kiralandı. Fransa'da fazla dakika bulamamıştı, fakat Süper Lige ayak basar basmaz 3 maçta 3 gol attı. Hızlı ve korkusuz. İlk geldiği sezondaki istatistiklere ulaşacağı görüntüsü oluştu. Comparisonator platformunda ilk geldiğindeki performansı ile bu performansını az maç oynamasına rağmen karşılaştırdık. Karşılaştırmalarda 90 dk. ortalamalarını görüyorsunuz

Halil Dervişoğlu (22)

Ligimizde çok az zaman aldığı için veri karşılaştırması yapmak onun için doğru sonuçlar vermezdi. Ama bu kadar kısa zaman süresinde bile bende önemli bir izlenim bıraktı diyebilirim. Klasik eski 9 numaraları hatırlattı bana. Güçlü & sağlam, hızlı gibi ve havada iyi. Falcao'nun geri gelişi, Babel'in santraforda sonuç veren bir çizgide görülmesi, Mostafa'nın ekibe katılışı ile dakika alma şansı düştü. Falcao'nun devamlı sakatlanması ile yine de şans verilebilir diye düşünüyorum. Meraklıyım bu oyuncu hakkında.

DeAndre Yedlin (26)

Geçtiğimiz yıllara oranla oyuncunun performansı düşüş eğiliminde. Ama Premier Lig bandırası taşıyor ve çok tecrübeli. Sağ beklerin üzücü sakatlıkları kendisine hemen şans tanıyacak. Elabdellaoui sezon sonuna kadar yok, Şener aslında benim çok beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen bi türlü tam randıman veremedi ve sakatlıklar da cabası oldu. Linnes'de çok sakatlık geçiren bir oyuncu. O yüzden Yedlin'i göreceğiz sıkça.

Gedson Fernandes (22)

Bu oyuncu ile ilgili yıllardır konuşuluyor, ama yıllardır da olan biten pek birşey görülmedi. Dakika aldığında da bir ürün ortaya çıkmadı. Ama halen o geçmişte oynadığı gibi oynayabilir mi? Terim'in elinde birşey çıkabilir mi bu kumaştan? İstatistiki olarak bir karşılaştırma yapacak kadar dakikası olmadığı için negatifte an itibarı ile.

Emin Bayram (19)

Geçen sezon 165 dakika ile çok az süre almasına rağmen bende yıldız izlenimi yaratmıştı. Boluspor'a kiralık verildi. Boluspor'un Sportif Direktörü Barbaros Gözneli yıllarca Başakşehir'de görev aldı. Bana kalırsa TFF1 liginin yönetim bazlı en önemli transferi o oldu. Boluspor'daki ilk senesinde takımı değiştirdiğini söyleyebilirim. Emin onun çatısı altında kendini çok daha geliştirecektir. Gözler Bolu'da.