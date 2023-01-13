Galatasaray aradığı sol beki buldu

Galatasaray, Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi'yi renklerine katmaya hazırlanıyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray aradığı rotasyon oyuncusunu Demir Grup Sivasspor'da buldu. Sol bek adayları arasında üst sıralarda yer alan Uğur Çiftçi, Aslan oldu.

Aziz Behic ve Güray Vural isimleri üzerinde çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, hem yaş hem de maliyet olarak en uygun isim olarak gördükleri Uğur'da karar kıldı. 30 yaşındaki sol bek, genç Kazımcan'ın arkasındaki isim olacak. Uğur Çiftçi için 600 bin Euro bonservis ile Emre Taşdemir tapusuyla Sivasspor'a verilecek.

Yiğidolar, anlaşma kapsamında Galatasaray'ın genç yeteneği Yusuf Demir'i de kiralık olarak istedi. Fakat Yusuf Demir, Sivas'a gitmeyi reddedince görüşmelere farklı bir yön çizildi.

Öte yandan Uğur Çiftçi'nin görüşmeler sürerken Galatasaray'a transfer olma yönündeki ısrarı süreci hızlandırdı. Gençlerbirliği çıkışlı futbolcu A Milli formayı 1 kez giydi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi için Galatasaray'la görüştüklerini, anlaşmanın içinde Emre Taşdemir'in de olduğunu açıkladı.

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