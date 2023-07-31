Galatasaray Atalay Babacan ile yolları ayırdı
Galatasaray genç oyuncu Atalay Babacan'a veda etti.
Galatasaray, altyapıdan yetişen Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını açıkladı. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonu Sarıyer’de kiralık olarak geçirmişti. Babacan’ın TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
İşte Galatasaray’ın açıklaması:
“Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan’a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! “