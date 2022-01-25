Galatasaray ateşle oynuyor: Artık şakası kalmadı!

Galatasaray, kötü oynarken de yeniliyor, iyi oynarken de! Evinde boyun eğdiği Trabzon’dan 27 puan fark yiyen sarı-kırmızılılar, lige verilen araya, -5 averajla düşme hattına sadece 3 puan uzakta girdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirirken camia, üç büyükler için genelde ‘şaka' olarak dillendirilen bir gerçekle karşı karşıya! Cimbom, 20 takımlı ligde 7 galibiyet, 10 yenilgi ve -5 averajla küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alıyor. Fatih Terim ile başlayıp durmayan kötü gidiş, Domenec Torrent ile devam ediyor. Son dakikalardaki bireysel hatalarla kaybedilen Trabzonspor maçının ilk yarısında sergilenen futbol umut verirken lige verilen ara, Aslan'a ilaç gibi gelecek.

FİNAL GİBİ 15 MAÇ

Sezonun bitmesine 15 maç, sarı-kırmızılıların önünde ise zorlu bir fikstür var. Ara, ateşle oynayan Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. 3 yenilgi ile göreve başlayan Torrent, eksiklerin dönüşüyle futbol felsefesini tüm oyunculara aşılamaya çalışacak. Yönetim, transfer için de çaba harcıyor. Kale ve orta sahaya yapılacak takviyeler, ‘köprüden önceki son çıkış' özelliği taşıyan, Cimbom'un ateşle oynadığı süreçte takımın ayağa kalkması için büyük önem taşıyor. Alınacak sonuçlar, yönetimin de kaderini belirleyecek.

LİG İKİNCİSİ OLABİLİRDİ

Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 8 maçta toplam 21 puan kaybetti ve bu alanda lig lideri oldu. Cimbom, öne geçtiği maçlarda kayıp yaşamasa 48 puanla bugün lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alacaktı.

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