Galatasaray, Avrupa’da yenilgiyi unuttu
Molde'yi iki maçta da mağlup eden Galatasaray, Avrupa'daki iyi formunu devam ettirdi. Bu sezon çıktığı 6 eleme maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım son 18 maçta sahadan sadece bir kez yenik ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçın 5’ini kazanan ve yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.
YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Galatasaray, bu sezon yaptığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 2’si Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. (AA)