Galatasaray Aytaç Kara transferini resmen açıkladı

Galatasaray’da yerli transferde harekât arka arkaya açıklanan isimlerle başladı… Sarı kırmızılı takım önce Alpaslan Öztürk’ü ardından da Aytaç Kara’yı transfer ettiklerini duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan Aytaç Kara’yı renklerine bağlayan Cimbom, 28 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAP açıklaması da yapan Galatasaray oyuncu ile sabit fiyatta anlaşıldığını ve yıllık 6 milyon TL ödeneceğini duyurdu. Kasımpaşa formasıyla 64 maça çıkan Aytaç Kara, 12 gol 6 asitlik performans ortaya koymuştu.

Aytaç Kara: “Burada olmak, benim en büyük hayalimdi” pic.twitter.com/CKAL505YGx — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 11, 2021

Evine hoş geldin Aytaç Kara! pic.twitter.com/yURE3vtBCn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 11, 2021

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AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara, 2012 yılında altyapısından yetiştiği Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor’un yolunu tutan yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’a transfer oldu. Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a gitti. 1 sezonluk Malatya macerasının ardından bedelsiz olarak Bursaspor’a transfer olan orta saha oyuncusu, buradaki 1 sezonunun ardından Kasımpaşa’ya bedelsiz olarak transfer oldu. Kasımpaşa’da 2 sezonda 64 maça çıkan futbolcu, 12 gol 8 asist kaydetti. 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de A Milli Takım’ın formasını terletti.

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