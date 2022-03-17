Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray, Barcelona karşısında çeyrek final bileti arıyor. Avrupa Ligi son 16 turunda, 0-0’ın rövanşında sarı-kırmızılılar turu geçmek için sahasında İspanyol devini yenmek zorunda. Galatasaray'ın Barcelona maçından alacağı sonu, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri ve tüm detayları haberimizde...

Sozcu.com.tr

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Türk futbolu adına tarihi akşamlardan biri olacak. Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek.

0-0 biten ilk maçın ardından bugün kazanan takım turu geçecek. 90 dakika ve uzatmalar eşitlikle biterse, sonucu penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, 2000'de müzesine götürdüğü UEFA Kupası'nı yine kazanmak hedefiyle çıktığı yolda, çeyrek finale yükselmenin peşinde. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Halil Dervişoğlu sakatlıkları, Omar ise Avrupa listesinin dışında olduğu için forma giyemeyecek. Barça'da Ansu Fati, Sergi, Umtiti, Alex Balde, Dani Alves ve Ez Abde kafilede yer almıyor.

BARÇA 20 YIL SONRA

Barcelona, Türkiye'de 20 yıl sonra resmi bir maça çıkacak. Barça, Türkiye'deki son maçını Galatasaray'a karşı 2-0 kazanmıştı. Galatasaray, 9 kez karşılaştığı Barcelona'yı 1 kez yendi; 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında 301 maça çıkıp 106 galibiyet-14 mağlubiyet yaşadı; 400 gol attı, 446 gol yedi.

UEFA SIRALAMASI İÇİN KRİTİK

Türkiye, Galatasaray'ın galibiyetine ülke puanı açısından şiddetle ihtiyaç duyuyor. 27.100 puandayız ve 19'uncu sıradayız. Cimbom bugün kazanırsa, galibiyet için 2, çeyrek final için de puan daha kazanacak. Bunun genel puantaja yansımasıyla Türkiye'nin 15'inci sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY-BARCELONA MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.

Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed. Barcelona: Ter Stegen, Deste, Araujo, Garcia, Alba, Gonzalez, De Jong, Pedri, Depay, Traore, Torres.

Ter Stegen, Deste, Araujo, Garcia, Alba, Gonzalez, De Jong, Pedri, Depay, Traore, Torres. Hakem: Daniele Orsato (İtalya)

Daniele Orsato (İtalya) Stat: Ali Sami Yen Nef

Ali Sami Yen Nef Saat: 20.45

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