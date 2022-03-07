SPOR
Abone Ol

Galatasaray, Barcelona maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde 10 Mart Perşembe günü konuk olacağı Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray, Barcelona maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlanırken, Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da yalancı bahar bitti! Torrent, Terim'in arkasında kaldı İlginizi Çekebilir Galatasaray'da yalancı bahar bitti! Torrent, Terim'in arkasında kaldı