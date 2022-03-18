Galatasaray-Barcelona maçında gerilim! Jordi Alba’dan tehdit…

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Jordi Alba, Galatasaray maçının son anlarında yaptığı hareketlerle tansiyonu yükseltti.

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Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona’ya 2-1 yenilen Galatasaray, çeyrek final biletini Katalan devine kaptırdı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son dakikalarında, Barcelona sol beki Jordi Alba’nın taraftarları tahrik eden davranışları gerilimi had safhaya ulaştırdı.

32 yaşındaki sol bek, taç atışını uzun süre kullanmayıp zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulununca Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Bazı taraftarlar sahaya yabancı madde atınca çılgına dönen Jordi Alba, sarı kırmızılı tribünlere top fırlatınca ortalık karıştı.

JORDI ALBA’DAN HAKEME TEHDİT

İspanyol futbolcunun bu hareketiyle sahaya atılan yabancı madde sayısı artınca gergin geçen son dakikalarda tansiyon daha da arttı. Maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato’ya “Sahaya bir madde daha atılırsa oynamam, sahadan çekilirim” restini çeken Alba, Galatasaraylı taraftarları tahrik etmeye devam etti. Sarı kırmızılı tribünlerin önüne giden Galatasaraylı futbolcular, taraftarları sakinleştirdikten sonra maç kaldığı yerden devam etti.

PIQUE’DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER

Öte yandan maçın 81. dakikasında oyundan alınan Gerard Pique de, sahayı ağır hareketlerle terk edince tribünlerin tepkisini çekti. Hakemin uyarısına rağmen en yakın bölgeden çıkmak yerine yolu uzatan ve oyunun daha fazla durmasına yol açan Pique, tam saha dışına çıkmışken tekrar içeriye dalınca Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı. Deneyimli stoper, oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesinde taraftarları tahrik eden davranışlarına devam etti.

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