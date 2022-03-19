Galatasaray, Barcelona maçını kaybetti ama çok şey kazandı!

Galatasaray için sezonun özeti, 'galip sayılır bu yolda mağlup'. "Avrupa Fatihi yıkılmadı" dedi. Kötü sezonda bile hedefsiz kalmadı. Torrent güven tazeledi, futbolcular öz güven kazandı. Satışlarından büyük gelir beklenen Kerem, Marcao ve Nelsson ise vitrin yaptı.

Mesut YILDIRIM

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0-0'ın rövanşında Barcelona'ya İstanbul'da 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, yurt içinde tarihinin en kötü sezonlarından birinin üzerine set çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar kaybederken kazandı…

Torrent; takımı, oyuncuları ve Türkiye'yi tanımaya başlayınca Galatasaray'da kara bulutlar dağıldı. İspanyol hoca güven tazeledi. Cimbom, en kötü sezonlarından birini geçirmesine rağmen hedefsiz kalmadı. Kupa 2 performansı, ‘Avrupa Fatihi'nin yıkılmadığının göstergesi oldu.

YENİDEN DOĞDU

Ligde hayal kırıklığı yaşatan futbolcular; Marsilya ve Lazio'nun ardından Barcelona gibi bir dev karşısında da kendilerini test etme fırsatı buldu; özgüven kazandı.

Galatasaray'ın kasasına tribün vs. gelirleri hariç 16.9 milyon Euro girdi. Bu rakam dünkü kurla yaklaşık 277 milyon TL anlamına geliyor.

Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson, sergiledikleri performansla vitrine çıktı.

MARCAO’YA 7’YE KATLADI

Brezilyalı Marcao, İspanya'daki ilk maçın ardından İstanbul'daki rövanşta da Cimbom'un en iyisi oldu. En fazla ikili mücadele kazanan ve pas arası yapan Marcao'ydu. Sarı-kırmızılı takıma 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve o günkü piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1996 doğumlu sambacı, değerini yaklaşık 7 kat artırarak 15 milyon Euro'ya çıkardı.

TÜRKİYE’YE DE KAZANDIRDI

Galatasaray’ın Barcelona maçları, Türkiye'ye de çok şey kazandırdı: 123 ülkede milyonlarca kişi canlı yayında rövanş maçını izledi. Maç öncesi ve sonrası programlarda Türkiye ve İstanbul konuşuldu.

Sosyal medyada dünyanın en çok takip edilen kulüplerinden biri olan Barcelona'nın yaptığı paylaşımlar, milyonlarca etkileşim aldı. UEFA Ülke Sıralaması'na en büyük katkıyı Galatasaray yaptı: 18 puan. Bu, Türkiye'nin sıralamada yükselmesine yetmedi.

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