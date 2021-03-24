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Galatasaray başkan adayı Burak Elmas listesine Alp Yalman ve Şükrü Ergün’ü aldı

Galatasaray'da seçim öncesi başkan adayları çalışmalarını hızlandırdı. Adaylığını açıklayan Burak Elmas, listesine Alp Yalman ve Şükrü Ergün'ü dahil etti.

Güncellenme: 11:59, 24/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas listesine Alp Yalman ve Şükrü Ergün’ü aldı

Galatasaray Kulübü'nün seçimli genel kurulunda yarışacak olan başkan adaylarından Burak Elmas, listesine iki önemli ismi ekledi. Burak Elmas, daha önce tanıttığı ekibinde Alp Yalman ve Şükrü Ergün’ü de dahil etti.

Burak Elmas listesine Disiplin Kurulu Başkanı olarak Alp Yalman’ı, Sicil Kurul Başkanı olarak da Şükrü Ergün’ü ekledi.

Daha önce ekibini tanıtan Burak Elmas’ın listesinde Alp Yalman ve Şükrü Ergün dışında şu isimler yer alıyor:

“Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel.”

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