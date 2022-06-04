Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek’ten Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı üyelerle bir araya gelerek projelerini tanıttı. Özbek bu projelerle 4 yılda 9.5 milyar TL gelir bekliyor. Dursun Özbek ayrıca basın mensuplarından gelen Fatih Terim sorusuna da cevap verdi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nde 4-11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Dursun Özbek, Zorlu Gösteri Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte sarı-kırmızılı üyelerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Dursun Özek, Galatasaray'ı mali açıdan güçlü hale getirmek istediğini söyledi.

Özbek'in listesinde yer alan ve Sportif A.Ş.'de görev alacak olan Erden Timur da projelerle ilgili üyelere bir sunum gerçekleştirdi. Timur; Galatasaray Adası, altyapı reformu, gelecek vizyonu projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan projeler hakkında üyelere bilgi verdi. Dursun Özbek ve ekibi, bu projelerden 4 yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefleniyor.

“CUMHURİYET’İN 100. YILINDA…”

Tanıtım sonrasında Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin 100. yılında tüm branşlarda başarı sağlamak istediklerini belirten Dursun Özbek, “2023 çok önemli bir yıl. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kuruluşunun 100. yılı aynı zamanda. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Galatasaray'ın misyonunda sporu ileri götürmek var. Ali Sami Yen abimiz bunun açıklamasını yapmış. Bunun üzerine koyarak götürmek zorundayız. Futbolda son 3 senede istediğimiz neticeleri alamadık. 2017 yılında biz de yönetimdeyken, kurduğum takım 2 sene peş peşe şampiyon oldu. Orada da çok iddialıyız. Her şeyi bütçemiz çerçevesinde yapacağız. Tabii gayrimenkul şirketi değiliz. Sportif başarıyı en üst seviyeye çekebilmek için mali bağımsızlığı sağlamamız lazım. Burada sunulan projeler mali bağımsızlığa götürecek projeler. Dolayısıyla onun için önemsiyoruz. Taraftarlarımızın bizim arkamızda durması lazım. Yeni dönemde Galatasaray'ı en üst seviyede desteklemeleri lazım. Burada kimin seçildiğinin önemi yok olarak söylüyorum” diye konuştu.

FATİH TERİM SORUSU

Fatih Terim'in seçim arifesinde gündeme gelmesinin hoş bir şey olmadığını vurgulayan Özbek, “Taraftarlarımızın ve camiamızın şuna inanması lazım; biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Onun için yetkiyi alırsak taraftarlarımız bize inansın. Burada herkesin memnun olacağı, gıpta ile bakacağı bir takım yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Borç ödemeyi oyuncu satarak yaparsanız bu küçülmeye doğru giden bir merdiven. Bizim zaten güzel bir takımımız var. Çok önemli sporcularımız var. Bunlar takviye gerekiyor. Bu takviyeleri yapacağız. 2023'te şampiyonluklar Galatasaray için çok önemli. Bunun için biz gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK VE EKİBİNİN PROJELERİ

Galatasaray Adası: Finansmanı Yönetim Kurulu tarafından karşılanacak olan Galatasaray Adası kısa sürede sosyal tesis olarak üyelerin kullanımına açılacak.

Florya Konut Projesi: Florya'daki 40 dönümlük arazinin satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

Colombus: Cemal Özgörkey'in vizyonu ve ekip arkadaşları ile geliştirilen bu projenin detayları haftaya açıklanacak.

Mecidiyeköy Binası: Binayı artan konut fiyatları ile diğer alternatiflere göre getirisi daha yüksek olan rezidans olarak geliştirmek hedefleniyor.

Riva: Halihazırda başarıyla devam eden projede bir değişiklik yapmadan ve beklenen gelirlerin herhangi bir şekilde kırdırılmadan 2022, 2023, 2024 ve 2025'te tahsil edilmesi ve orijinal projede olmayan ilave 200 dönüm orman arazisi için gereken izinlerin alınarak ilave konut inşaatına başlanılması planlanıyor.

Kemerburgaz Tesisi: Stadyuma 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için 6 nizamı sahalı modern tesisler tamamlanacak ve bir otel projesi yapılacak.

Spor Salonu: Çok amaçlı spor salonunun inşaatı bitirilecek ve perakende, etkinlik ve eğlence kullanımlarıyla gelir getirici hale getirilecek.

Hasnun Galip: Üyelerin kullanımına açık bir lokal, kulübe ve Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.

Yeni arazi alımı: Gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerin bir kısmı, oluşturulacak Yeni Gayrimenkul Kazandırma Fonu ile arazi ve arsa alımına yönlendirilecek, gerekli çalışmaların yapılarak ileriki yıllarda değer artışlarından Galatasaray'a fayda sağlanacak.

GS Future (Dijital): Çocukluk Aşkımsın – Online Müze, Ömürlük Kombinem – Ali Sami Yen Stadyumu'nun 3D şekilde basılması sağlanacak ve ömürlük koltuk kombineleri satılacak. Augmented Reality kullanarak herkese kendi Ali Sami Yen Stadyumu üzerinden 3 boyutlu olarak tarihi maçlar canlandırılacak. İmzalı Forma – Sezondaki futbolcular ve unutulmayan efsane futbolcular olmak üzere iki ayrı koleksiyon NFT serisi hazırlanacak. Bonservis NFT'de ise Kulübün transfer edeceği, futbolcular için NFT satışı yapılacak.