Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: Bitsin artık bu devir! Birleşelim…

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcoğlu, camia içinde barışı sağlamayı vadediyor. SÖZCÜ'ye özel açıklamalar yapan Hamamcıoğlu, "Marka değerimiz, kaynaklarımız var. Bunları ortaya koymak lazım. TFF'yle ilişkilerde güçlü bir genel kurulla seçilmek lazım. İnsanlar artık zayıf bir Galatasaray görüyor" dedi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da geçen haziranda yapılan başkanlık yarışını 40 oy farkla Burak Elmas'a kaybetti. Elmas'ın bir senesi dolmadan seçim kararı almasıyla yeniden aday oldu. 30 Nisan'da Galatasaray'ın 39. başkanı olmayı hedefliyor. SÖZCÜ'nün bugünkü konuğu Eşref Hamamcıoğlu… Camianın ‘Eşref Abi'si çarpıcı vaatler vermektense önceliğini Galatasaray'ı birleştirmeye veriyor. Özetle diyor ki “Biz kendi aramızda mücadele etmeyelim gücümüz her şeye yeter…”

“EN TECRÜBELİ ADAY BENİM”

“Bir yıl içinde seçim olacağını temenni etmiyordum ama beklemiyordum da diyemem. Seçim kararı alındıktan sonra yaşananlar Galatasaray'ın markasına daha çok zarar verdi. Biz hazır mıyız? 38 yıldır camianın içindeyim. Çeşitli görevler aldım. Kurumsal deneyimler edindim. O bakımdan ‘Galatasaray başkan adayları içerisinde en tecrübeli benim' diyebilirim. Yoksa sicil numaranızın eski olması tecrübeli olduğunuz manasına gelmiyor. Galatasaray'da kilometre kat etmeniz gerekiyor.”

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK MESAJI

“Ben bayrağı teslim ettikten sonra şöyle anılmak isterim: Güvendiğimize pişman olmadık. İstikrar kazandırdılar. Camiada barış sağladılar. Kulübü de yeniden yönetilebilecek hale getirdiler. Gittikçe ekonomik bağımsızlığını kazanıyor Galatasaray… Marka değerimiz var. Kaynaklarımız var. Bunları ortaya koymak lazım. Galatasaray ve TFF ilişkileri kötü ve bu hep aleyhimize oldu. Bu demek değil ki hakkımızı savunmayacağız. TFF'ye atayacağımız temsilciler çok önemli. Güçlü bir genel kurulla seçilmeniz lazım. Çünkü camiayı arkanızda hissedeceksiniz. Bitsin artık bu devir. Birleşelim. İnsanlar artık zayıf bir Galatasaray görüyor.”

“KASA KOLAYLIĞI HAYAL SATMADIR”

“Bankalar Birliği sözleşmesini konuşmalıyız. Yayın geliri, maç günü hasılatı yok. Pandemi var. Kim nasıl ödeyecek bu paraları? Kimse ödeyemiyor. Kasa kolaylığı tamamen bir hayal satma. Hangi deliği kapatacaksın? Birincisi ve en önemli kaynak borçları yeniden müzakere edeceğiz. Canını alacak halleri yok.”

“ELMAS VE EKİBİ YANLIŞ YAPTI”

“Selçuk Erdoğan konusunda beni eleştirenler oldu. Neden oy kullanmayayım? Orada Burak Elmas ve ekibi de hata yaptı. Komple dışarı çıktılar. Oylamada dışarı çıkmak tarafsızlık mı? Galatasaraylılar bunu görüp not eder!”

“MAHKEMEYE GİDİLMESİN”

“İnsanlar, farklı düşünceleri hazmetmesini bilmiyor. Bizde rekabet husumete dönüşüyor. Üyeler birbirini tanımadan klavye karşısında yaz babam yaz… O yüzden genel kurula, dolu geliyorlar. İkincisi de tüzüğümüz nedeniyle genel kurullarımız alıştığımız manzaralar dışında gerçekleşiyor. Evet, tüzükte ibrasızlık maddesi her zaman vardı. İlk düzeltilecek madde de bu. Bu, yönetimlere sarı karttır, güven yoklamasıdır. İbra edilmeyenlerin, ibra etmeyenler kadar sorgulanması lazım. Genel kurulla kavga etmeyeceksiniz. Yeni tüzükte, ‘bir sonraki seçime katılamaz' maddesinin değişmesi lazım. Mahkemeye taşımadan düzeltmeliyiz. İbrasızlık, maalesef rövanşist olarak algılanıyor”

“LİG ADALETLİ GİTMİYOR”

“Son iki üç yıldır lig adaletli gitmiyor. Çünkü federasyonlar özerk değil. Bağımsız Kulüpler Birliği dediğiniz, üç büyüklere karşı kurulmuş bir oluşum. Ama üç büyükler olmadan ne federasyon ne Kulüpler Birliği olabilir. Burada üç büyüklerin, hakikaten yöneticilerin egolarını bir tarafa bırakması lazım.”

“REFERANSIMIZ İYİ DEĞİL”

“İtibar yönetimi çok iyi olmalı. Galatasaray'a eskisi gibi şöhretler gelmiyor, Şampiyonlar Ligi'nde de sahneye çıkamıyoruz. Referansımız iyi değil. Galatasaray'ın itibarı sarsıldı. Fatih Terim'in itibarı sarsıldı; bu işten mağdur olarak çıktı. Ve sonuç olarak Burak Elmas'ın da itibarı sarsıldı.”

“ALTYAPI DEĞİŞMELİ”

“Florya’da dış etkenler çok. Diyoruz ki: Sportif başarıyı, paraya çevirmeliyiz. Bunun için kendi kaynaklarımızı kullanmalıyız. Altyapıda kimsenin gözünün yaşına bakmamak lazım.”