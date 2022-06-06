Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: Biz çilek getirmeyip tohumunu ekeceğiz

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, adaylardan Eşref Hamamcıoğlu önemli konular hakkında açıklamalar yaptı. Teknik direktör belirsizliğinden, transfer parolasına kadar önemli konulara değinen Hamamcıoğlu, Dursun Özbek'le ilgili dikkat çeken bir detaya yer verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Kulübü’nün 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, temaslarını sürdürüyor. Kongre üyeleri ile sık sık buluşan ve projelerini anlatan Hamamcıoğlu, “Seçime Doğru” programına katılarak soruları yanıtladı.

Hamamcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

“30 Nisan’da yapılacak olan başkanlık seçimi, dış müdahalelerle iptal edildi. Galatasaray’da tek başına adaylık mümkün değil. Galatasaray farklı düşüncelerin aynı potada eritildiği bir kurumdur. Dursun Özbek aday olmak istediğini ve benim de onunla birleşmemi teklif etti. Ben ve ekibim bir yol kat ettik bu yüzden birleşmenin olamayacağını söyledim.”

“CENK ERGÜN POTANSİYEL ADAYDIR”

“En büyük hedefimiz Galatasaray’ın tüm kaynaklarını dinamik bir şekilde kullanmak. Galatasaray köklerini eğitimden alır. Bu fonksiyonumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Galatasaray’a bir spor okulu kazandırmak istiyoruz. Galatasaray’da fikir zenginlikleri her zaman ön plana çıkmıştır. Biz 6-7 aydır Cenk Ergün ile bir yol kat ettik. Kendisi bizim için potansiyel bir sportif direktör adayıdır.”

“TORRENT İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ”

“Benden önce, benden sonra diye bir şey söz konusu olamaz. Gerekirse kulüp için hibe şeklinde para bulunabilir. Parasız insanlar değiliz. Domenec Torrent’in devam eden bir sözleşmesi var ancak kendisiyle devam etmeyeceğiz. Temasta olduğumuz yabancı teknik direktörler mevcut.”

“YILDIZ FUTBOLCU YERİNE…”

“Biz çilek getirmeyip tohumunu ekeceğiz. Yıldız futbolcu yerine yıldız adayı futbolculara yöneliyoruz. Galatasaray bu durumdayken, taşın altına elimizi değil tüm vücudumuzu sokuyoruz.”