Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: Çok büyük tehdit altındayız

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, sarı kırmızılı kulüpteki seçimin önemine değindi. "Uçurumdan önceki son çıkış" diyen Hamamcıoğlu, "Ekibimiz kimseye biat etmeyen, kamu ile hiçbir işi olmayan bir ekip. Galatasaray’ı küçültemeyiz" ifadelerini kullandı.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun Taç Spor'da üyelere düzenlediği organizasyonda yazılı basından sadece SÖZCÜ vardı.

Sportif A.Ş'de görev alacak Adnan Öztürk de bu buluşmada ilk kez üyelerle bir araya geldi. Hamamcıoğlu, burada projelerini anlattı, açıklamalarda bulundu. Sözlerine, “Galatasaray tarihi boyunca hiçbir zaman aşamadığı kadar kaotik bir durumun içindedir” diyerek giren Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’da 11 Haziran'da seçimlerinde sadece başkan belli olmayacak. Bu, köprüden önceki son çıkış değil uçurumdan önceki son çıkıştır. Çok büyük tehdit altındayız. Bu tehdit illaki siyasi anlamında söylemiyorum. Mali olarak da sportif olarak da çok büyük sıkıntı ile karşı karşıyayız. O yüzden ekibimiz kimseye biat etmeyen, kamu ile hiçbir işi olmayan bir ekip. Galatasaray'ı küçültemeyiz. Biz 2023 yılında her branşta mücadele edecek bir Galatasaray yaratacağız.”

ÖZBEK-ÖZTÜRK’E ELEŞTİRİ

Eşref Hamamcıoğlu, isim vermeden 30 Nisan'da iptal edilen seçimde rakip olduğu Metin Öztürk ve 11 Haziran'da aday olan Dursun Özbek'i eleştirdi: “Bazı arkadaşlar 30 Nisan'dan sonra çıkacak adayları çok ağır eleştirdi, seçim sandığına gömüleceğini söyledi. O zaman sonra çıkan adaylarla işbirliği yapmayacaksınız. Bu, Galatasaray'ın değerlerine çok aykırı bir durumdur.”

“PARA DEĞİL AHLAK LAZIM”

“Sportif başarıyı satın almayan bir Galatasaray hedefliyoruz. Lazım olan sadece para değil; ahlak ve akıl lazım. Denenmişi deneyerek aynı sonuçları almanın zamanı geçti. Galatasaray'ın her branşta kendi yıldızlarını yaratıp değerlendirmesi lazım. Galatasaray gelirini sportif başarıdan bağımsız olarak artırmalı.”

İŞTE EŞREF HAMAMCIOĞLU’NUN PROJELERİ

YÖNETİLEBİLİR KULÜP: En büyük dileğimiz arkamızdan insanların, ‘Bu insanlar gerçekçiymiş. Hakikaten söyledikleri gibi Galatasaray'ı yeniden yönetilebilir ve sürdürülebilir bir duruma getirdiler' denmesidir. FLORYA, BAHÇEŞEHİR’E: Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray Eğitim Vakfı'na ait Bahçeşehir'deki araziye taşınacak. 120 dönümlük alanda dev bir tesis kurulacak. Florya arazisi kesinlikle satılmayacak. KEMERBURGAZ İADE EDİLECEK: Florya arazisi karşılığı Kemerburgaz'da alınan tesis arazisi kullanılmayacak. Mümkünse, yapılan anlaşma iptal edilecek. Arazinin iadesi istenecek. SPOR LİSESİ KURULACAK: Galatasaray Yatılı Spor Lisesi kurulacak. Özel sınavla öğrenci alacak lisede ağırlıklı olarak futbol, basketbol ve voleybol eğitimi verilecek. Galatasaray, hem sporcu hem eğitimci yetiştirecek. DİJİTAL UYGULAMALAR: GS Store'lar, e-ticarete uygun hale getirilecek. Çeşitlilik artacak. Dijital uygulamalar birleştirilecek. Dijital değerlere yatırım yapılacak. Gelirler, sportif başarıya endeksli olmaktan çıkacak.