Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, yönetimini belirledi

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini Divan Başkanlığı'na teslim etti.

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Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığı’na teslim etti. Hamamcıoğlu, eski yönetici Adnan ÖZtürk’ün Sportif A.Ş.’de görev yapacağını duyurdu.

Listede yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Yönetim Kurulu: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

“KAMUOYU ŞAHİT OLDU”

Listelerin teslim edilmesinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim listelerimiz hazırdı. Hep buradaydık, burada olmaya devam ediyoruz. Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreç geçiriyoruz. Bu süreç nedir? Hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak, ertelenmiş ve iptal edilmiş seçim süreci. Bugün itibarıyla görüyoruz ki, Galatasarayımızın acil ihtiyaçları olmasına rağmen büyük bir gecikme yaşadık. Ve bu gecikmeye sebep olanlara Galatasaray kamuoyu şahit olmaktadır. Galatasaray her zaman Genel Kurul iradesiyle yönetilmiştir. Öyle olmaya devam edecektir.”

“YOLUMUZ BELLİ, ROTAMIZ NET”

“Burada en büyük güvencemiz. Hür ve demokratik yaşama sadık olan Galatasarylıların bu ses sahip çıkmalarıdır. İçinde bulunduğumuz dönemeçli yol kimseye fayda sağlamamaktadır. Galatasaray’ın çatıdan çok temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanlara Genel Kurul üyeleri gereken cevabı verecektir. Yolumuz belli, rotamız net. Liste yetiştirmek veya herhangi biriyle ortaklık yapmak gibi düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray’da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum.”

“REKABET HUSUMETE DÖNMESİN”

“Tüm listelerde yer alan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Eski başkanlarımızdan Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk ile arkadaşlarına başarılar diliyorum. Elbette seçimde bir rekabet olacaktır. Ama bu rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir. Arkadaşlarım ve ben buna azami dikkat göstereceğiz. Bundan herkes emin olsun. Ekibimiz uzun zamandır seçime hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday. Diğer tarafta ortaklık olmadan seçime yetişeceğinden emin olmayan aday. İkisinin ortaklık yapmasından doğal bir şey yok. İkisi de değerli dostlarımızdır. Bu bir yarıştır. Galatasaray’a hizmet etme yarışıdır. Takdir de Genel Kurul’un olacaktır.”