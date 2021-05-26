Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi’den diğer adaylara çağrı

Galatasaray Kulübü’nde başkanlık seçiminin heyecanı yaşanıyor. 12 Haziran’da yapılması beklenen seçim, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran’da gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar adaylıklarını açıklayan beş isim var. Işın Çelebi, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir, sarı – kırmızılı camianın yeni başkanı olmak için yarışacak.

Başkan adayı Işın Çelebi, yazılı bir açıklama yaparak diğer 4 adaya çağrıda bulunup birlik mesajı gönderdi. Işın Çelebi’nin “Çok Adaylı Bölünmüşlük ve Çatışma “Ateş-Güneş” Dönemini Çağrıştırıyor” başlığıyla yaptığı açıklama şöyle;

“Galatasaray tarihinde ilk kez altı adaylı bir seçim sürecine giriyoruz. Bana göre Galatasaray camiası çok önemli ve tarihi bir yol ayrımında.

Tercihini barıştan ve huzurdan, birlik beraberlikten yana yaparsa BAŞARI gelir.

Ancak bölünmüşlük devam eder, çatışma ve kavga ortamı derinleşirse büyük tehlike bizi beklemektedir.

İçinde bulunduğumuz çok adaylı seçim süreci, dünyadaki genel sağlık şartları da göz önüne alındığında, Galatasaray'a hizmet etmeyecek bir ortama doğru bizi sürüklemektedir.

Dünya üzerinde hiç bir kurum çatışmalar ve kavgalarla ayakta kalamamıştır.

Bunun birçok örneğini siyasi hayatta ve iş dünyasında yaşadık.

Bu şartlarda tüm adaylar görüş birliği (konsensus) sağlamak, birlik-beraberliği temin etmek için bir araya gelmeli ve ortak bir çözüm yolu bulmalıdır. .

Çağrımızın amacı budur.

Galatasaray'da barış ve huzuru sağlamak amacıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.

Ortak paydamız Galatasaray'a fayda sağlamak için kalbi sarı-kırmızı atan herkesi özveride bulunmaya davet ediyoruz.

Başarıya ulaşmak için BİRLİKTE olmalıyız.

Bu kapsamda TÜM ADAYLARA 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00 ‘da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Müze girişimiz önünde buluşmayı ve bu duruma çözüm bulmayı öneriyorum.

Saygılarımla,

Işın Çelebi”