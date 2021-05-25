Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Fatih Terim’in egosunu yönetemediler

GALATASARAY başkan adayları ile yaptığımız söyleşilerin üçüncü konuğu Metin Öztürk. Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk'ün en büyük çocuğu olan 60 yaşındaki iş insanı Metin Öztürk, 2019 yılından bu yana kulübün divan kurulu üyesi…

-AVERAJLA giden bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Bu yönetime rağmen bu sonuç şampiyonluk ötesi bir başarıdır. Sahamızı bile koruyamadık. Hoca ne yapacak? Bahçıvanlık mı? Federasyonla uğraşan hoca, sahayla uğraşan hoca, yönetimin ne işi var o zaman?

-FATİH Terim'in egosunu yönetemediler. Eğer amaç şampiyonluksa Terim de futbolcunun egosunu yönetecek. Fatih Hoca'ya bıraksaydınız, Belhanda'yı gönderir miydi? Yönetim orada da hocanın önüne geçti.

-TERİM'İ göreve çağıracağız. Göreve çağırdığımızda da “Bütçemiz bu, sana doğru zamanlarda nakit akışını sağlayacağız. Alınabilecek her oyuncuyu da kampa yetiştireceğiz; maça değil.

5. YILDIZ BİZİM

-B PLANIMIZ yok. Çünkü Terim'in öyle bir şansı yok. Terim Galatasaray'a ilerde başkan olmak istiyorsa o zaman takımın başında 2024'e kadar

Galatasaray'ı hazırlayacak. Beşinci yıldız bize kısmet olacak.

-KULÜBÜN bugünkü ekonomik bataklığının en önemli sorunlarından biri Abdurrahim Albayrak'tır. Gomis'ten Falcao'ya, süreci berbat yönetmiştir. Kulübün 50 milyon Euro'su çöpe gitmiştir. Onunla asla çalışmam.

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MUHATABIM DEĞİL

-FUTBOLCU benim muhatabım değil. Bir okulda öğrencilerle ilgili bir şey çıkarsa o, müdürün işi. Burada da müdür Fatih Hoca. 20 yaşındaki adamın duygularıyla benimki bir değil.

-Yürüyen, uyuşuk değil, koşan, kanı deli akan futbolculara ihtiyacımız var. Forma için kendini yırtan, terini akıtan futbolcular istiyoruz. Yenilgi sonrası gülen değil ağlayan futbolcu istiyoruz.

ARDA, HOCAYA BAĞLI

-ARDA konusunda cevabım net. Hangi hoca ile çalışıyorsanız onun vereceği karar. Yani Fatih Hoca karar verecek.

-FATİH Hoca başkan olmak istiyor. Hakkı da. Benim nasıl hakkımsa onun da hakkı. Ona düşen bu 3 yılda hocalık yapmak, sonra başkan olmak.

Aday olur, seçerler seçmezler. Biz ne Fatih Hoca için ne başkası için yarıştan çekilmeyiz.

-GALATASARAY dışında kimsenin şampiyonluğunu tebrik etmiyorum. Çünkü benim için aslolan Galatasaraydır. Diğerleri beni ilgilendirmiyor.

-AZİZ Yıldırım'ı sevdiğimiz gibi Ali Koç'u da seveceğimizi düşünüyorum. Çünkü Yıldırım en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan. Ali Koç'a da kısmet olacak. Ali Koç daha genç. Saçları beyazlatırken pek çok kez Galatasaray'ın şampiyonluklarını izleyip hayıflanacak.

BİR taraftar olarak mümkünse Messi'yi, Ronaldo'yu istiyorum. Falcao'yu da istiyorum. Ama ekonomimiz buna müsait değil. İtirazımız, gol kralı Gomis'iniz varken yapılan plansızlık.

-MEVCUT yönetimin yaptığı iyi bir şey bulamadım ben. Akıllı biri varsa düşünsün bulsun! Bu genel kurul 6 Haziran saat 10.00'da lisenin bahçesinde olacak. Yapmazlarsa tüzüğün 109'a 2. maddesini işleteceğiz. Genel kurulun engellenmesinde imzası olan herkesi ihraç edeceğiz.

-LİSE müdürü benim için yok hükmünde. Yönetim kurulu doğal üyesi. Fenerbahçe değil başka bir takım sempatizanını bile müdür yaparsanız truva atını içeri sokarsınız. Lise müdürünün rakipten olmasını Covid'e benzetiyorum.

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ALBAYRAK’IN BORCUNU ÖDERİZ

“MUSTAFA Cengiz, Dursun Özbek'e ‘Hırsız' dedi. Vicdanı sızladığı için 500 liralık bağış kampanyasına katıldı. Kimin alacağı varsa öderiz. Albayrak'ın için rahat olsun. Borcu varsa onu da öderiz.”

HOCAMIZIN ALACAĞI CEZA: SIFIR!

“EMRE Alkin, Nihat Kırmızı, Erol Erkuloğlu ve Nasuhi Sezgin var listemizde. Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz. Terim'in alacağı ceza sayısını açıklıyorum: Sıfır. Çünkü Galatasaray'ın hakkını savunacak insanlar masada olacak.”

EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

N önemli vaadimiz ekonomik sorunları çözmek. 400 milyon TL civarı faiz ödüyorsunuz. Bunu 140, 150'ye indiremezseniz dönemezsiniz. Bugün stattaki bütün koltukları satsanız da 110, 120 milyon eder. Ama onlar da gelmez çünkü temlikli. Faizsiz borçla Kemerburgaz'a 4 saha yapacağız. O zaman Florya'yı değerlendirme imkânınız ortaya çıkıyor.”