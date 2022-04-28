Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk hoca adayını açıkladı! Projeleri ve hedefleri…

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" dedi. Öztürk, futbol takımının en az 7-8 transfere de ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçim süreci, projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve gelmeleri halinde ilk önce Teknik Direktör Domenec Torrent ve ekibinden futbolcuların son durumlarını öğreneceklerini belirten Metin Öztürk, “10 da kiralıktan dönen oyuncumuz var. Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net. Bununla ilgili kendilerinin düşündükleri alternatifler ne var, onlara bakacağız. Sonra bu kadroyu bir an önce oluşturmak açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkasından da bu hoca ve teknik ekiple mi, başka bir hoca ve teknik ekiple mi biz şampiyonluğa ulaşırız, onu kendi aramızda tartışacağız. Hızla o adımları atıp, transferleri tamamlayacağız. Zaten bunları yapmadan şampiyonluk hedefine gidemezsiniz” şeklinde konuştu.

“KURALLARI ESNETELİM DEMİYORUZ”

Mali yapıyla ilgili yapacaklarını anlatan Metin Öztürk, “Kulübün bu sene yıl sonuna kadar 600 milyon TL açığının olduğunu söylediler. Haziran sonuna kadar da çok ciddi bir ödemeden bahsettiler. Bunu gayrimenkul satacaksanız, genel kuruldan izin almanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Biz cebimizde parayla Bankalar Birliği'ne gideceğiz. Formülü onlara soracağız. Kasada bu kadar açık var, biz size bunu teminat olarak yatıralım, siz kulübümüze köprü kredi açar mısınız, yoksa yeni Ribery vakalarına hazır mı olursunuz diyeceğiz. Cebinizde paranız varsa bunları çözmek kolay. Çünkü asıl iş kasa kolaylığı değil, zaten kasa kolaylıklarıyla bu 5.1 milyar borca gelindi. Ama gününüzde çeviriyor olmanız lazım. Bu futbolcuların paralarını ödemezseniz, hepsi serbest kalır. Yani siz 1 milyon Euro'yu ödeyemediğiniz, futbolcunuz serbest kaldı, 14 milyon Euro'luk gelirden oldunuz. Dediniz ki, ‘Bak ben böyle aslan gibi Galatasaraylıyım hiç kasa kolaylığı yapmam, adam gerekirse çöp olsun, takım 12. sırada olsun ben kurallara uyarım’. Biz kuralları esnetelim demiyoruz. Kurallar içinde Galatasaray'ın nasıl ileri götüreceğimizi yönetim kurulumuzla, teknik heyetimizle bir diğer tarafta da Bankalar Birliği ile konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SENE YÜZDE 70 KÜÇÜLDÜM, BU SENE…”

Riva projesinde yapacaklarını aktaran Öztürk, “Bakın ben seçilmedim, adayım. Seçilmiş gibi hafta sonu 10 saati Riva'da geçirdim. Niye? Bir finansal şirketinin CEO'su arkadaşım vardı, bana bir model önersin diye. Çünkü net olan bir şey var. Orada yapılmamış 650 tane villa var. Bitmemiş 80 tane dükkan var. Bunların yüzde 20'si Galatasaray'a ait. 130 tane villa Galatasaray'ın. Topladığınız zaman 1.5 milyar TL ediyor. Siz o 1.5 milyarı genel kurulun onayına sunarak, bir proje halinde genel kurulun önüne getirirseniz, kasa kolaylığına ihtiyacınız kalmaz. Hatta yeni gayrimenkuller alırsınız. Bizim en önemli projemiz elimizdeki gayrimenkulleri satmak değil, üstüne yeni gayrimenkuller ilave etmek. Bunun neresi popülizm? Sektörümde 10 tane şirket yarışıyor, 9'u yabancı. Geçen sene 2 tanesi battı. Ben geçen sene zarar edeceğimi görüp yüzde 70 küçüldüm, bugün yüzde 600 büyüdüm. Popülist olsam ben de batardım. Popülist diyenlerin popülist kavramının anlamından haberi yok. Biz Galatasaray'ı birleştirmeye geliyoruz. Biz kutuplaştırmaya gelmiyoruz. 2 adaya baktığınız zaman zaten 30 Nisan'dan sonraki Galatasaray ile ilgili net bir düşünceniz olur” değerlendirmesinde bulundu.

“YENİ GAYRİMENKULLER İLAVE EDECEĞİZ”

Galatasaray'da 2 yıl, 1 ayda yapmayı planladığı en önemli şeyin, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, “Yaparsam herhalde heykelimi dikerler. Bu da borcunu ödemekle olur. Biz o tarih içinde ya borcumuzu ödeyeceğiz ya tünelin ucu gözükecek. Yani borçları ödeyeceğin projeleri sonlanma aşamasına gelecek ve biz ondan sonra gelecek 3 yıla talip olacağız. Bu da aynen bundan önceki Selahattin Beyazıt başkanımın Riva’yı bize bırakması, Dursun Özbek başkanımın Riva’yı Emlak Konut ile geliştirme projesi içinde getirmesi, Mustafa Cengiz başkanımın Kemerburgaz’a geçemediğimiz için Florya’yı o projeden ayırması, Burak Elmas başkanımın Galatasaray Adası’yla ilgili projelerde işin takipçisi olması, adada mesela Duygun Yarsuvat başkanım, arkasından Dursun Özbek başkanım arkasından Mustafa Cengiz başkanım ve arkasından Burak Elmas başkanımla tamamlanan bir süreçtir. Bizde devamlılık esastır. Onun için biz yeni gayrimenkuller ilave edeceğiz. Yeni gelir kaynakları yapacağız. Yani bizim amacımız elimizdeki satmak değil. Elindeki tabi ki çok değerlendiyse bunu farklı bir yapıyla, yani Galatasaray’ın en yüksek ranta ulaşacağı yapıyla yapar, yeni gayrimenkullerin sahibi olursunuz. Mesela bizim hedeflerimizden birisi de, kimse Büyükçekmece'den bahsetmiyor. Çekmece'yi bir anda altyapıyla ilgili bir futbolcu fabrikası haline getirmek” dedi.

“5 DEĞİL DE 2 TANE GENÇ ALINSAYDI…”

Futbol takımı ile ilgili projeler için ise Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Yaşlı bir takımla oynamak yerine daha genç bir takımla oynamak her zaman daha iyidir. Enerji verir, dikine oynar. Ama bütçeniz çerçevesinde bakıp da takımın yarısını gençleştirdiğinizde onlara abilik edecek kimse kalmaz. Yani tecrübeyle gençliği harmanlamak lazım. 5 tane değil de 2 tane genç futbolcu alınsaydı, tabi tek konu o değil federasyon, hakemler, bir sürü başka konu var ama Galatasaray daha yarışmacı bir takım olabilirdi.”

“ANA HEDEF ŞAMPİYONLUK”

“Bizim planımız Çekmece’ye altyapıyı taşımak. Şu an herkes bir Altınordu örneğinden bahsediyor. Onun gibi bir oyuncu fabrikası haline getirip oradan bir tane oyuncuyu A Takıma alıp aynı zamanda bir scout ekibiyle Avrupa’yı tarayıp oradaki Türklerden bir oyuncuyu da A Takım’a alıp, hazmede hazmede gitmek. Ana planımız bu. Tüm bunları tamamladığınızda Galatasaray sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yarışmacı olacaktır. Şu an zaten bu sene biliyorsunuz Avrupa’ya da gidemiyoruz. Dolayısıyla ana hedef şampiyonluk. Şampiyon olursanız. Seneye forma anlaşmanız var. Yenileniyor. Başka bir paradan yenilenir. 12. sıradaysanız başka bir paradan yenilenir.”

“STADA ULUSLARARASI MARKA SPONSORU”

“Stadın isim hakkı, 10 yıl biliyorsunuz Türk Telekom’daydı. 1 yıl daha rahmetli Mustafa Cengiz başkan döneminde uzatıldı. Bitti, sponsor bulamadık. Erdem Timur müthiş bir Galatasaraylı, sponsor oldu. Bu anlaşma 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl giden bir anlaşmadır. Ama siz oraya bir uluslararası markayı koyabilirseniz, Erdem Timur o stat isim sponsorluğu için ayırdığı parayı gene Galatasaray’ın başka branşlarına katkı sağlamak için kullanacak. Kendisiyle sık sık görüşüyoruz. Harika bir Galatasaraylı. Bu sadece ben gelirsem değil, diğer aday gelirse de aynı şey gerçekleşecek. Ama bizim acilen uluslararası bir markayı stat isim sponsoru olarak getirmemiz lazım. Bu da yaklaşık 400-500 milyon TL'lik ilave bir kaynaktır.”

“BASKETBOLU SALONLA TAÇLANDIRMAMIZ LAZIM”

“Bakın geçen sene Galatasaray Token’dan 16 milyon Dolar almış. Bunlar hep Galatasaray markasıyla yapılan kaynaklar. Belki bu modellemeyle bizim dönemimizde basket sahasını bitireceğiz. Basketbol çok önemli. Yani bizim futboldan sonra en önem verdiğimiz branşımız basketbol. Şu an NEF ile Erdem Timur’la harika bir sinerji yakalandı. Ama bunu salonla taçlandırmanız lazım. Yani bir salonla ve bir altyapıyla taçlandıramazsanız bu başarılar kısa vadeli olur.”

“TÜRK TEKNİK DİREKTÖRE KARAR VERİRSEK…”

Teknik Direktör Domenec Torrent ile devam etmemeleri durumda planlarını da açıklayan Öztürk, “Biz Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk’tur. İleride istikbal vadedecek birini şu an Galatasaray’a koyamazsınız. Galatasaray ham bir meyveyi işleyecek bir yer değil. Galatasaray bir yıldızlar topluluğu. Galatasaray’da ancak şampiyonluğa koşarsınız. Başka hedefiniz olmaz” diye konuştu.