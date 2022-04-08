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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün listesi belli oldu

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim listesi belli oldu.

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün listesi belli oldu

Galatasaray’da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Metin Öztürk’ün listesinde şu isimler yer aldı:

“Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

2. Başkan: Rıza Tevfik Morova

Başkan Yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya

Başkan Yardımcısı: Dikran Gülmezgil

Genel Sekreter: Bora İsmail Bahçetepe

Muhasip Üye: Fabrizio Casaretto

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