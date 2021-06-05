Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan: Yok olan sevgi ve saygıyı tamir edeceğiz

Galatasaray’da başkan adaylarından Yiğit Şardan “Benim görev yaptığım dönemlerde Mustafa Cengiz ismini kimse duymuş mu?” diyip hiçbir yönetimin devamı olmadığını belirterek, vaatleriyle dikkat çekti:

1- Galatasaray'da “Sevgi ve saygıyı maksimuma çıkaracaksın” diye yazılan Tüzügün 1. maddesini işler hale getireceğim. Çünkü G.Saray'da bu duygular yok olmuş.

2- 38 senelik iş hayatımda yaptığım şey marka yönetmektir. THY ile birlikte Türkiye'nin en önemli markası olan Galatasaray'ı daha iyi yerlere getireceğiz.

3- Herkesin arkasından eleştiren ve karalayanlar var. Kafayı kumdan çıkarıp soruna bakmak lazım. Doğru teşhisi koymadan tedavi yapılmaz.

BAŞKANLIK seçimi maratonuna giren Galatasaray'da adaylardan Yiğit Şardan, SÖZCÜ'ye konuştu. Şardan, vaatleriyle ilgili sözlerine şöyle başladı: “Seçim zamanı ortalıkta bir sürü maketler, çizimler dolaşıyor. Ama sonra hiçbir şey gözükmüyor. Ben kendi yaptıklarımdan bir iki tane örnek vereyim. Adnan Polat yönetimindeyken benim liderliğimde 264 milyon dolarlık sponsorluk ve gelir paylaşımı anlaşması yapmışız. Yöneticiliği bırakmışım. Sorumluluğun bitmiş ama sevdam bitmiyor tabi.”

‘YAPTIKLARIMIZ ORTADA’

ŞARDAN şöyle devam etti: “Benim grubumun YouTube'da aylık izlenme süresi 70 milyon saat ve 515 milyon görüntüleme. Bunu yapmışım. Biz zaten yapmışız. Şimdi diyoruz ki bu yaptıklarımızı biz geleceğiz Galatasaray'da da yapacağız. Kemerburgaz'a taşınmak artık kaçınılmaz. Florya'nın değerlendirilmesi de öyle. Benim Galatasaray'a hizmet verdiğim dönemlerde Mustafa Cengiz'in ismini kimse duymuş mu? Yani bir tane üyemiz Mustafa Cengiz'i biliyor muydu? Yani ben Mustafa Cengiz veya başkasının nasıl devamı olabilirim?

‘MARKA BİZİM İŞİMİZ’

G.SARAY'DA tüzüğün birinci maddesinde ‘Sevgi, saygı ve dayanışmayı maksimuma çıkaracaksın' diye yazar. Bu sevgi, saygı ve dayanışma duygusu Galatasaray'da yok olmuştur. Bunu tekrar tamir etmek zorundayız. 38 senelik iş hayatımda yaptığım şey marka yönetmektir. Galatasaray, THY ile Türkiye'nin en önemli markalarından biri. Bu markayı yönetmek bizim işimiz. 50 senedir herkesin arkasından eleştiriler herkesin arkasından karalama var. Galatasaray'ın hastalığına doğru teşhis konması lazım.”

‘FATİH HOCA’NIN PAÇASINA TUTUNMASINLAR’

“Açıkça söylüyorum, artık Fatih Hoca'nın paçasına tutunmayı bıraksınlar. Fatih Hoca üzerinden de prim yapmasınlar. Kendi ayakları

üzerinde Galatasaray başkanlığı için yürüsünler. Başlarına gelecek en kötü şey kapıdan dönmektir. Nasılsa biri bu kapıdan girecek ve

Galatasaray'a hizmet edecektir. Sen yarın Fatih Hoca'ya bu kadar tutunarak o makama yürürsen resmen sen başkan olabilirsin ama fiilen Fatih Terim başkandır.”

‘KADRO DERİN DEĞİLDİ’

YİĞİT Şardan, kaçan şampiyonlukta tek sorumlu olamayacağını belirtip şöyle konuştu: Burada bir çok konu var. Yönetim, teknik kadro, futbolcular, toplam camia, camianın yaklaşımı tutumu hepsi birer unsur. Bunların hepsinden etkileniyorsunuz. Seçimler de bile bir unsur. Bunu bir kişiye yüklemek ona haksızlık olur. Lig boyunca Beşiktaş, Sergen Hoca'nın çevresinde çok kenetlendi. Ama bana sorarsanız Galatasaray'ın derin bir kadrosu yoktu.”

YİĞİT ŞARDAN’LA SORU-CEVAP

Başkan adayı olmak için neden listeyi 7 Mayıs'ta vermediniz?

Ben başkan adaylığını düşündüğümde sanırım mart ayıydı ama bir çok insana söylediğim gibi ben bu seçimin mayıs sonunda yapılabileceğine

inanmıyordum. Bazı şeyleri iyi düşünmek lazım. Abdurrahim, ‘Abi ben senle ölüme giderim' dedi.

Yok dedim ölüme gitmeye gerek yok sadece yönetime talip olalım o yeter. Ve bir ekip oluşturduk.TFF veya diğer mecralarla ilişkileriniz nasıl olacak?

Çok sevdiğim bir kelime var: Kudret. Galatasaray'ın 116 yıllık tarihine bakarsanız çok kudretli bir kulüptü. Galatasaray son yıllarda

kudretini kaybetti. Kudretini kaybedince o zaman bütün temsiliyetler zayıflamış oldu. Bu kudretin Galatasaray'a tekrar kazandırılması

lazım. Bunu kaybetmenin en temel nedeni kavgacı bir zihniyetin Galatasaray'a yerleşmesi oldu.

Mustafa Cengiz, Sportif A.Ş.'de olacak mı?

Gerçekten insanlar malını varını yoğunu harcıyorlar hatta sağlıklarını bile kaybediyorlar. Buna bağlı olarak ya da olmayarak Mustafa Cengiz'e acil şifalar diliyorum. Mustafa Cengiz ile önümüzdeki dönemde herhangi bir platformda işbirliği düşünmüyorum. Allah şifa versin.

Ezeli rakip Fenerbahçe'yle ilişkileriniz nasıl olacak?

Herkesle ilişkimde temel bir prensibim var. Bir adım atarım, ilk adımı da atmaktan çekinmem. Karşı taraf da adım atarsa ben bir adım daha atarım. Fenerbahçe Başkanı ile ancak bu şekilde ilişki kurabilirim.