Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan’dan önemli açıklamalar

Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimli kongre öncesi başkan adaylarından Yiğit Şardan adaylık başvurusunu yapmasının ardından ilk kez bir canlı yayına çıkarak projelerini anlattı. Fox TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Yiğit Şardan, kulübün mali yapısı, Fatih Terim konusu ve yönetim listesi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Şardan’ın açıklamalarından satır başları:

‘GALATASARAY’A KARŞI BORCUMUZ VAR’

“İyiyim, bir hafta önce daha iyiydim. Bu iş zor bir iş. Galatasaray’a karşı borcumuz var. Galatasaray’ın bir yere getirdiği insanların, Galatasaray’a borcu var. 11 yaşında liseye girdim. 7 yıl Galatasaray’da spor yaptım. Takımdaşlık, insanlarla beraber çalışma nasıldır, bunları öğrendim. Çok ciddi bir çevre edindim.”

‘BASKILARDAN DOLAYI ADAY OLDUM’

“Galatasaray borç yapılandırması yaptı. İlk iki sene hafif geçen süreler. Baktığınızda dikkatli yönetilirse, ayağını yorganına göre uzatırsa, Galatasaray sıkıntıdan çıkar. Kötülerin içinde Galatasaray en iyisi. Bunu ben söylemiyorum, bu yapılandırmanın içine giren bankalar söylüyor. Birleşme olmadığına göre, demek herkes bu işi iyi yapacağını düşünüyor. Ben de öyle söylüyorum. Ben en son aday oldum. Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes ‘Ağabey senin ve senin kurduğun ekip gelmeli’ dedi. Biz de bu göreve soyunduk.”

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‘BU BAŞKANLAR GÖKDEN ZEMBİLLE İNMEDİ’

“Ailem istemedi haklı olarak kim ister ki? Bu iş zor ve sonunda teşekkür bile duymuyorsunuz. Ancak karar verdikten sonra ailem, çocuklarım, herkes arkamda. Galatasaray’ın menfaatleri için çalışacağız. Geçmiş bütün başkanlara teşekkür ederim, ellerinden geleni yaptılar. Bu başkanlar, gökten zembille inmedi, darbe yapıp başkan olmadılar. Seçimle geldiler. Bu işi yapamayan insanları oraya getirirsek, sonuçlarına da katlanmak zorundayız.”

‘TERİM’İN PAÇASINA TUTUNUP BAŞKANLIĞA GİTMEYE ÇALIŞIYORLAR’



“Fatih Terim konusu seçimin ana maddesi oldu ve bu da talihsiz bir durum. 19 Haziran’da başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil. Hangi teknik direktörle çalışacaksa, ona göre başkan seçilecek gibi bir hava oluştu. Bir takım arkadaşlarımın yaptığını doğru bulmuyorum. Fatih Terim’in paçasına tutunup, başkanlığa gitmeye çalışıyorlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Fatih Terim gerçek başkan olur. Fatih Terim ile ilgili bir kararım şu an yok. Bunun üstünden prim yapmayacağım.”

‘YÖNETİM KURULU İLE KARAR VERİRİM’

“Fatih Terim’i tanırım, gördüğümde sohbet ederim. Hayatımda, beni ondan daha çok sevindiren olmadı. Ancak başkan olarak Galatasaray’ın çıkarlarına uygun karar veririm. Buna da yönetim kurulu ile karar veririm.”

‘ALBAYRAK İKİNCİ BAŞKAN’

“Abdurrahim Albayrak listemde önemli isimlerden, ikinci başkan olacak. Diğer arkadaşların bir talebi olmadı, doğrusu da budur. Abdurrahim Albayrak kadar Galatasaray için çalışan görmedim. Gecesini gündüzüne katıyor. Ayrıca Abdurrahim Albayrak tüm konuları biliyor. Doruk Acar da iyi işler yapmış arkadaşım. Birinci görevim, sevgi ve saygıyı en üst düzeye taşımak. Bu yara aldı ve bu konu çok önemli. Galatasaray ayrıca sürekli hatayı insan arıyor. Ben hastalığı doğru teşhis edip, doğru tedavi uygulayacağım.”