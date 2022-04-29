Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan seçim iptali sonrası açıklamalar

Galatasaray'da başkanlık seçiminin idari tedbir kararıyla ertelenmesinin ardından, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılması planlanan başkanlık seçimi, kulüp üyesi Fırat Develioğlu’nun istinaf mahkemesine yaptığı başvuru nedeniyle ertelendi. Kararın ardından basın mensuplarının açıklamalarda bulunan başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Başkan Burak Elmas’a sitem etti.

Başkan Burak Elmas ile görüştüklerini söyleyen ikili, yeni seçim tarihi olarak 21-28 Mayıs’ı belirlediklerini ancak son onayı alamadıklarını ifade etti. Burak Elmas’ın 17.00’de yapacağı basın toplantısında seçim kararı aldığını açıklamasını beklediklerini söyleyen Hamamcıoğlu, “Bunun dışında bir karar Galatasaray’ı daha büyük kaosa götürecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Elmas’ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin konuşan Metin Öztürk ise “Kendisi bize katılmayacağını ilan etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, bu gölge onun üstünde kalır” derken, “Burak Elmas istifa etmeyeceğini bize bildirdi” şeklinde konuştu.

İşte Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün açıklamaları:

Metin Öztürk: Bizi rahatsız eden şeffaf olmayan bir süreç var. İki başkan adayına da seçim tarihi sordu. En uygun tarih en kısa tarih. Çünkü kulübün transfer sezonu geliyor, sezon bitiyor, bir sürü şey var. 21 Mayıs-28 Mayıs. Yani 28 Mayıs. İki başkan adayı mutabık kaldı. Kulüp başkanı da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama fiili durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Bütçe genel kurulundan bahsediliyor. Bu kadar kaotik bir ortamda öncelik seçim genel kurulunun yapılmasıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması, şahsen bizleri rahatsız ediyor. Üç haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Eminim ki kulüp başkanı yapacağı toplantıda seçim tarihi açıklayacak, bu kaos sona erecek. Kendisi bize katılmayacağını ilan etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, bu gölge onun üstünde kalır.

Eşref Hamamcıoğlu: Bildiğiniz gibi Galatasaray seçim sürecinde. Biz yarın seçimin yapılmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye’de demokrasinin canlı örneklerinden olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki, bundan önceki seçimde de olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray’ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Bu örnek bir kere daha gösteriyor ki, Galatasaray’ın fabrika ayarlarına dönmesi esastır.

“BAŞKA BİR KARAR GALATASARAY’I KAOSA GÖTÜRÜR”

Eşref Hamamcıoğlu: Bu kaostan çıkmanın tek yolu yeni bir seçim kararı alınmasıydı. Bu konuda Başkan Elmas’ın mutabakatı tam olmakla birlikte, bizim önerimiz olan 21-28 Mayıs tarihine prensipte tüzüğe göre olabileceği konusunda fikir beyan etmiş olmasına rağmen, yönetim kurulunda görüşeceğini ve görüşünü bildireceğini söyledi. Ama böyle bir görüşme olmadı. Divan Kurulu Başkanı aracılığıyla basına açıklama yapacağını, bizlerin beklemesine gerek kalmadığı bildirildi. Bunu yadırgamakla birlikte Galatasaray’da seçimin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışında bir karar Galatasaray’ı daha büyük kaosa götürecektir. Çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. 21-28 Mayıs’ta seçimin yapılması kararının şartsız açıklanmasını beklediğimizi sizlerle paylaşmak isterim.

“İSTİFA ETSİN DİYE BİR ARZUMUZ YOK”

Eşref Hamamcıoğlu: Üçüncü adayın ismiyle ilgili olarak bir bilgim yok onu Burak Elmas’a sormak lazım. Ama tahminim üçüncü aday çıkacağı konusundadır. Sayın Burak Elmas bize ’21-28 Mayıs olmaz’ demedi. Tüzüğe göre olabileceğini söyledi ama yine de yeni bir rezervle bunu değerlendireceğini söyledi. Kendisi önce bütçe genel kurulu yapmak istediğini ifade etti. Bu aşamada bunun ne kadar doğru olduğunu hep beraber değerlendirip göreceğiz. Kendisi seçim kararını şerh koymaksızın açıklarsa istifa etmesine gerek yok. Bizim de illa istifa etsin diye arzumuz yok. Ama mecbur kalınırsa bu da bir mekanizmadır.

“BURAK ELMAS İSTİFA ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Metin Öztürk: Sayın Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi. Ali Sami Yen’in koltuğunda oturan bir başkana güvenmek zorundasınız. Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de tarihi 28 Mayıs diye netleştirdik. Bizde tereddüt yarattığı için sizlerle beraberiz. Bu bulutu dağıtmak için buradayız. Ali Sami Yen’in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar.