Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan Vahdettin Engin’e yanıt

Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması yaptığı başvuru tartışmaları da beraberinde getirmişti. Son olarak Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin’in “Taraftarlığı bırakıp bir spor tarihçisi olarak değerlendirdiğim zaman 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi gerektiğini düşünüyorum” sözleri sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekmişti.

Galatasaray Kulübü, Vahdettin Engin’e istifa çağrısında bulunmuş ve “Maalesef zaman yine bizi haklı çıkardı. Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesini belirten Vahdettin Engin’i derhal istifaya davet ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da, Vahdettin Engin’in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yusuf Günay, paylaşımında Vahdettin Engin’in daha önce katıldığı bir programda dile getirdiği sözleri hatırlatarak “Görüşünüzü neden değiştirmek zorunda kaldınız Müdür Bey?” sorusunu sordu.

İşte Yusuf Günay’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Görüşünüzü neden değiştirmek zorunda kaldınız Müdür Bey? pic.twitter.com/zkQZIprmhf — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) April 6, 2021

MUSTAFA CENGİZ: HIRSIZSINIZ DEMİYORUM AMA…

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV’de katıldığı bir programda, Fenerbahçe’nin başvurusu ile ilgili “Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler” demişti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Mustafa Cengiz’in bu açıklamasına “Biz 30 sene boyunca federasyon nezninde oynanmış, şampiyonluklarımızı istiyoruz. Federasyonun sitesinde bile 1924 yılında ilk şampiyonun kim olduğu yazılı. Aksi bir durum çıkarsa o zaman değerlendiririz. Burada polemik yaratmak istemiyoruz. Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük. Haklı olduğumuz bir dava. Burada yadırganması gereken başka bir camianın kendi televizyonunda saatlerce program yapabiliriz” yanıtını vermişti.