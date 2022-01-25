Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor (Canlı Yayın)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir televizyon programında sarı kırmızılı kulüpte yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor...

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim’in ayrılışından beri suların durulmadığı sarı kırmızılı kulübün son durumuna dair açıklamalar yapıyor. Katıldığı televizyon programında merak edilenlere yanıt veren Başkan Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başlarını anbean haberimizde bulabilirsiniz…

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“Seçim dönemi çalıştığınız ekiple bir takım fikir ayrılıkları olabiliyor. Bunları da dostça, uygun şekilde yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımdan pişman mıyım? Hayır. Geriye bakacak bir şey yok. Galatasaray’ın zor bir döneminde aday olduk. Taşın altına elimizi koyduk. Bu bizim için bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray mücadelesi”

“BASKI VAR ALALAIM DEDİLER”

“Galatasaray’da bir scout departmanı var. İzleme departmanının hazırlamış olduğu ve hocamıza sunduğu bir liste vardı. Bu listeden birçok oyuncuyla konuştuk. Bir kısmıyla maliyette anlaşamadık. Çok konuşulduğu için söyleyebilirim mesela Ghezzal. Ghezzal örneğinde maliyetinin 4 milyon euroya geldiğini gördük. İçimizde bazı arkadaşlarımız ‘çok baskı var alalım’ dediğinde karşı çıktım. Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili böyle bir kararı almamamız gerektiğini, zaten Galatasaray’ın bu kararlarla buraya geldiğini söyledim.”

“HOCAMIZIN ONAYIYLA TRANSFER ETTİK”

“Dolayısıyla o listede bulunan oyuncuları transfer ettik hocamızın da onayıyla. Takım böyle kuruldu. Yapılan transferler 35 milyon değil, 21 milyon euro civarında. Uzun vadelerle yapılan transferler. Biz yaptığımız transferlerin evraklarının tamamını denetleme kuruluna teslim ettik.”

“ASLINDA HEDEFİMİZ ŞUYDU…”

“Galatasaray yönetiminin popüler olmak adına karar alma lüksü yok. O yüzden transferde prensibimiz şuydu. Geçmiş dönemlerde sürekli transfer yapan, ilk 11’inin yüzde 50’sini değiştiren, her sene sonu ciddi bir transfer hamlesine girmek zorunda kalan bir takımdan bahsediyorduk. Hedefimiz şuydu. Scout ekibi ve hocamızın istediği genç oyunculara yatırım yapmak. Bu oyuncuların ücretlerini de öyle bir seviyeye getirmemiz lazımdı ki, geçmişte 90 milyon euro olan maaş bütçesini 55 milyona düşürmüştük en son. Bunu 30-35’lere düşürmeye çalışıyoruz. Bunun için de ücret maliyetlerinin oyuncu başına 800 bin eurolara indirme hedefi vardı. Aslında Portekiz takımlarının yaptığı sisteme geçiş mecburiyeti vardı. Biz de bu sistemin ilk uygulamalarını yaptık.”

“HOCAYLA ŞUNU KONUŞTUK…”

“Göreve geldikten sonra Fatih hocayla çalışmak istememi söylemem çok normal. Diğer adaylar da kendilerine göre bir takım şeyler söylediler. Biz bu düşüncemizi net paylaştık. Öncesinde de etik olarak konuşmadık. Göreve geldikten sonra hocayla şunu konuştuk. ‘Hocam Galatasaray’ın finansal durumu yapılan hatalarla bu duruma geldi. Galatasaray’da bir anlayış değişimi yapmamız lazım. Kontratının sonuna gelmiş, yüksek bedellerle oynayan oyuncuları Galatasaray bu finansal tabloda barındıramaz.”

“HOCA BENİMLE HEMFİKİRDİ”

“Genç, potansiyelli, satışından gelir elde edebileceğimiz oyuncuları transfer ederek, 11’leri belirleyip, her sene 4-5 oyuncu almak yerine yedek kulübesini kuvvetlendireceğimiz, arkada da birçok oyuncuyu izleyeceğimiz bir sistem kurmamız gerek. Bu sistemde de futbol aklı için siz benim için çok önemlisiniz. Sahada yer alın, sonra da sistemi kurduktan sonra bu sistem sadece oyuncu transferi değil. Departmanları da önemli. Total bir projeden bahsediyoruz. Bu proje ile yola çıktık. Aldatılma kelimesinin içerğini doldurmak lazım. Orada ne kastetti. Bana bir şey gelmediği için bilmiyorum. Ama benimle hemfikirdi.”